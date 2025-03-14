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Ліга Європи: Яремчук відзначився дублем, невдалий день для Довбика

Українські збірники залишають турнір.

Ліга Європи: Яремчук відзначився дублем, невдалий день для Довбика
Олімпіакос - Буде-Глімт 2:1, дубль Романа Яремчука
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі Європи в четвер визначалися учасники чвертьфіналів: на потрапляння до наступної стадії претендували дві команди з українцями у складі.

Роман Яремчук залишився в запасі на поєдинок грецького "Олімпіакоса" з "Буде-Глімтом", але вийшов на поле по перерві і відзначився одразу дублем. Що ще приємніше - забивав нападник у ворота голкіпера, який представляє країну-агресора. На жаль, навіть цього виявилося замало, щоб відіграти поразку 0:3 у першому матчі - далі крокують норвежці, але до збірної Яремчук поїде з гордо піднятою головою.

Натомість у Артема Довбика приводів для позитивних емоцій жодних. Форвард вийшов на гру "Роми" з іспанським "Атлетіком" Більбао з перших хвилин, але продемонстрував жахливу статистику - нуль ударів по воротах. Майже одразу після старту другого тайму тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі посадив українця на лаву, а команда зрештою програла 1:3 та вилетіла з турніру. 

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