Ліга чемпіонів: Зінченко забив колишньому клубу, Лунін у чвертьфіналі

У Лізі чемпіонів визначено всіх учасників стадії 1/4 фіналу. Приємно відзначити, що серед них будуть двоє українців, що кожен по-своєму доклався до успіху команд.

Олександр Зінченко вийшов у старті на гру "Арсенала" з "ПСВ" і записав до активу забитий м'яч. Взяття воріт гравець збірної України не святкував з поваги до нілерландського клубу, за який виступав, перш ніж засяяти в англійському чемпіонаті. Зрештою матч завершився нічиєю 2:2, а лондонці впевнено рушили далі турнірною сіткою.

Андрій Лунін не вийшов захищати ворота "Реала" у дербі з "Атлетіко", але свою роль теж зіграв: камери вихопили, як українець щось підказував Тібо Куртуа перед серією пенальті, яка визначила долю путівку у чвертьфінал. "Матрацники" формально виграли матч-відповідь завдяки голу Галлагера на першій хвилині, а от футбольну лотерею провалили.

ВАР допоміг з'ясувати, що Альварес двічі торкнувся м'яча, виконуючи свій одинадцятиметровий. А удар Лльоренте прийняла на себе поперечка. Натомість мадридці схибили лише раз, тому продовжують боротьбу за трофей.

"Боруссія" Дортмунд обіграла "Лілль" 2:1 і також вийшла далі. Англійська "Астон Вілла" лише зацементувала перевагу тижневої давності над "Брюгге", вигравши 3:0.