«Реал» на своєму полі здолав «Райо Вальєкано» (2:1) у 27-му турі іспанської Прімери.
Про це повідомила пресслужба мадридців.
У складі «бланкос» відзначилися Мбаппе та Вінісіус.
Гості відповіли єдиним точним ударом Діаса.
Український голкіпер мадридців Андрій Лунін відіграв повний матч.
Після перемоги підопічні Карло Анчелотті піднялися на другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги з 57 очками в активі.
Нагадаємо, «Барселона» очолює Прімеру – 57 пунктів після 26 матчів. Каталонці у 27 турі мали зіграти проти «Осасуни» 8 березня, але матч перенесли через загибель клубного лікаря «Барселони».