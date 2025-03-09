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Ла Ліга: «Реал» з Луніном переміг «Райо Вальєкано»

«Вершкові» покращили своє турнірне становище.

Ла Ліга: «Реал» з Луніном переміг «Райо Вальєкано»
Кілліан Мбаппе під час гольового моменту
Фото: EPA/UPG

«Реал» на своєму полі здолав «Райо Вальєкано» (2:1) у 27-му турі іспанської Прімери.

Про це повідомила пресслужба мадридців.

У складі «бланкос» відзначилися Мбаппе та Вінісіус.

Вінісіус Жуніор у моменті з другим голом мадридців
Фото: EPA/UPG
Вінісіус Жуніор у моменті з другим голом мадридців

Гості відповіли єдиним точним ударом Діаса.

Український голкіпер мадридців Андрій Лунін відіграв повний матч.

Андрій Лунін під час матчу
Фото: EPA/UPG
Андрій Лунін під час матчу

Після перемоги підопічні Карло Анчелотті піднялися на другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги з 57 очками в активі.

Нагадаємо, «Барселона» очолює Прімеру – 57 пунктів після 26 матчів. Каталонці у 27 турі мали зіграти проти «Осасуни» 8 березня, але матч перенесли через загибель клубного лікаря «Барселони».

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