Різатдінова про ЧУ зі спортивної гімнастики: «В умовах війни ці кошти варто було витратити по-іншому»

Олімпійська призерка Ганна Різатдінова вважає, що кошти, витрачені на проведення Чемпіонату України зі спортивної гімнастики, варто було витратити на більш нагальні потреби.
Про це вона сказала в інтерв’ю LB.ua.
«Я читала про цей скандальний чемпіонат, ознайомлювалася з коментарями Стелли Захарової. Я вважаю, що можна було обійтися без цих витрат. Спілкувалася з цього приводу з високопосадовцями й розумію, що є бюджет, який закладають на початку сезону. Однак, ці гроші, які пішли невідомій блогерці (мова про 23-річну Валерію Гуторку, власницю компанії "Київ медіа продакшн", якій заплатили 6,6 мільйона гривень на організацію змагань, – Lb.ua), можна було віддати на благодійність. В умовах війни ці кошти варто б витратити по-іншому. Важливо також, щоб у тому турнірі взяли участь члени збірної України. Таким чином можна було б популяризувати спортивну гімнастику серед молоді. Коли проводять такий великий турнір без зірок спортивної гімнастики, тоді навіщо взагалі він потрібен?…», – сказала Різатдінова.
Нагадаємо, LB.ua зробило розслідування «Неспортивне золото» про завищені витрати на проведення Чемпіонату України-2024 зі спортивної гімнастики.