Різатдінова про ЧУ зі спортивної гімнастики: «В умовах війни ці кошти варто було витратити по-іншому»

Вона поставила під сумнів доцільність проведення Чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який відбувся 28 вересня 2024 року.

Олімпійська призерка Ганна Різатдінова вважає, що кошти, витрачені на проведення Чемпіонату України зі спортивної гімнастики, варто було витратити на більш нагальні потреби.

Про це вона сказала в інтерв’ю LB.ua.

«Я читала про цей скандальний чемпіонат, ознайомлювалася з коментарями Стелли Захарової. Я вважаю, що можна було обійтися без цих витрат. Спілкувалася з цього приводу з високопосадовцями й розумію, що є бюджет, який закладають на початку сезону. Однак, ці гроші, які пішли невідомій блогерці (мова про 23-річну Валерію Гуторку, власницю компанії "Київ медіа продакшн", якій заплатили 6,6 мільйона гривень на організацію змагань, – Lb.ua), можна було віддати на благодійність. В умовах війни ці кошти варто б витратити по-іншому. Важливо також, щоб у тому турнірі взяли участь члени збірної України. Таким чином можна було б популяризувати спортивну гімнастику серед молоді. Коли проводять такий великий турнір без зірок спортивної гімнастики, тоді навіщо взагалі він потрібен?…», – сказала Різатдінова.

Нагадаємо, LB.ua зробило розслідування «Неспортивне золото» про завищені витрати на проведення Чемпіонату України-2024 зі спортивної гімнастики.