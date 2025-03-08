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Різатдінова про ЧУ зі спортивної гімнастики: «В умовах війни ці кошти варто було витратити по-іншому»

Вона поставила під сумнів доцільність проведення Чемпіонату України зі спортивної гімнастики, який відбувся 28 вересня 2024 року.

Різатдінова про ЧУ зі спортивної гімнастики: «В умовах війни ці кошти варто було витратити по-іншому»
Ганна Різатдінова
Фото: НОК України

Олімпійська призерка Ганна Різатдінова вважає, що кошти, витрачені на проведення Чемпіонату України зі спортивної гімнастики, варто було витратити на більш нагальні потреби.

Про це вона сказала в інтерв’ю LB.ua.

«Я читала про цей скандальний чемпіонат, ознайомлювалася з коментарями Стелли Захарової. Я вважаю, що можна було обійтися без цих витрат. Спілкувалася з цього приводу з високопосадовцями й розумію, що є бюджет, який закладають на початку сезону. Однак, ці гроші, які пішли невідомій блогерці (мова про 23-річну Валерію Гуторку, власницю компанії "Київ медіа продакшн", якій заплатили 6,6 мільйона гривень на організацію змагань, – Lb.ua), можна було віддати на благодійність. В умовах війни ці кошти варто б витратити по-іншому. Важливо також, щоб у тому турнірі взяли участь члени збірної України. Таким чином можна було б популяризувати спортивну гімнастику серед молоді. Коли проводять такий великий турнір без зірок спортивної гімнастики, тоді навіщо взагалі він потрібен?…», – сказала Різатдінова.

Нагадаємо, LB.ua зробило розслідування «Неспортивне золото» про завищені витрати на проведення Чемпіонату України-2024 зі спортивної гімнастики.

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