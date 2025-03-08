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Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»

Спорт не вигравав від участі росіянок у змаганнях з художньої гімнастики.

Ганна Різатдінова: «Без росіянок загальний рівень гімнастики зростає»
Ганна Різатдінова
Фото: З особистого архіву Різатдінової

Бронзова призерка Олімпіади-2016 Ганна Різатдінова пояснила, чому відсторонення росіянок і білорусок покращує рівень художньої гімнастики у світі.

Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.

«Російські гімнастки були сильними, але, мені здається, що світ просто звик до них. Навіть якщо вони помиляються, до них ставилися краще. Ймовірно, це теж була частина російської пропаганди. Спорт від цього не вигравав, бо в інших країн було менше шансів на медаль. Зараз же загальний рівень гімнастики зростає, адже він масштабується.Чекаю, щоб США теж підібралися до п’єдесталу. У підсумку від цього всі виграють», – сказала Різатдінова.

Вона також наголосила на тому, що зараз тренди у гімнастиці задають чотири країни.

«Років десять не думала, що скажу так, але тренди зараз задають Італія, Болгарія, Німеччина й Україна. Україна завжди була серед найсильніших, а от інші країни зробили якісний ривок», – переконана вона.

Нагадаємо, Ганна Різатдінова пояснила, чому підхід до тренувань гімнасток раніше був неправильним.

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