Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких викликає для підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії

Збірна України з футболу перед початком матчу з Бельгією на Євро-2024.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він збирається задіяти під час підготовки до матчів плей-оф Ліги націй проти Бельгії. Ці матчі відбудуться 20 березня у Мурсії та 23 березня у Генку.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

До основного списку ввійшли 25 спортсменів:

Воротарі: Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — «Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів), Богдан Михайліченко («Полісся» Житомир), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний («Борнмут», Англія), Максим Таловєров («Плімут», Англія).

Півзахисники: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко (усі — «Динамо» Київ), Георгій Судаков, Єгор Назарина (обидва — «Шахтар» Донецьк), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва — «Полісся» Житомир), Іван Калюжний («Олександрія»), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зінченко («Арсенал» Лондон, Англія), Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія).

Нападники: Артем Довбик («Рома» Рим, Італія), Роман Яремчук («Олімпіакос» Пірей, Греція), Владислав Ванат («Динамо» Київ).

Ще 6 футболістів у резервному списку:

Георгій Бущан («Аль-Шабаб» Ер-Ріяд, Саудівська Аравія), Олександр Сваток («Остін», США), Денис Попов, Владислав Кабаєв (обидва — «Динамо» Київ), Дмитро Криськів («Шахтар» Донецьк), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина).