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«Астон Вілла» впевнено переграла «Брюгге» в першому матчі ЛЧ

Підопічні Унай Емері вдало розпочали плей-оф головного футбольного єврокубку.

«Астон Вілла» впевнено переграла «Брюгге» в першому матчі ЛЧ
Леон Бейлі святкує гол
Фото: EPA/UPG

«Астон Вілла» на чужому полі розгромила «Брюгге» (3:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Віллани відкрили рахунок на старті поєдинку: Бейлі відгукнувся на пас у штрафному суперника і вразив ворота. 

За 9 хвилин Де Кейпер відновив паритет, пробивши у правий кут воріт англійців.

У другому таймі підопічні Унай Емері знову вийшли вперед, завдяки автоголу Мехеле. Наприкінці матчу крапку поставив Асенсіо, реалізувавши пенальті.

Матч-відповідь між командами відбудеться 12 березня на «Вілла Парк» у Бірмінгемі, Велика Британія.

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