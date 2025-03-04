«Астон Вілла» впевнено переграла «Брюгге» в першому матчі ЛЧ

«Астон Вілла» на чужому полі розгромила «Брюгге» (3:1) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Віллани відкрили рахунок на старті поєдинку: Бейлі відгукнувся на пас у штрафному суперника і вразив ворота.

За 9 хвилин Де Кейпер відновив паритет, пробивши у правий кут воріт англійців.

У другому таймі підопічні Унай Емері знову вийшли вперед, завдяки автоголу Мехеле. Наприкінці матчу крапку поставив Асенсіо, реалізувавши пенальті.

Матч-відповідь між командами відбудеться 12 березня на «Вілла Парк» у Бірмінгемі, Велика Британія.