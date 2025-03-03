​Збірна України завоювала першу медаль на чемпіонаті світу з біатлону серед юніорів

Збірна України з біатлону здобула першу медаль на юніорському чемпіонаті світу-2025, який триває у шведському Естерсунді.

Про це повідомляє champion.com.ua.

Олександра Меркушина виграла "бронзу" в масстарті-60. На першій стрільбі вона заробила два кола штрафу, однак добре відпрацювала решту гонки, завдяки чому змогла фінішувати третьою.

Українку випередили переможниця гонки - шведка Сара Андерссон і француженка Анаель Бонду, яка виборола срібну нагороду.

Загалом Україну представляли чотири біатлоністки. У топ-10 змогла фінішувати Ксенія Приходько, яка посіла 9-те місце. Олена Городна завершила гонку 15-ю, а Тетяна Тарасюк стала 32-ю.

20-річна Меркушина вдруге поспіль здобула медаль у масстарті на світовій першості серед юніорок – минулого року вона виграла "золото". Цього разу вона змагалася у віковому цензі до 21 року.

Для збірної України бронза Меркушиної є першою нагородою на юніорському чемпіонаті світу 2025. До цього найкращим виступом українців було 5 місце у юніорській змішаній естафеті.