Стабільне «Динамо», сенсаційна «Олександрія» і кризовий «Шахтар»: хто стане чемпіоном УПЛ

У якому стані українські клуби повертаються до гри та хто є головним претендентом на трофей?

Жоден з українських клубів не зміг кваліфікуватися у плей-оф єврокубків, тому тепер залишається боротися за національні трофеї. Перед перервою «Динамо» очолювало українську лігу, маючи 5 очок переваги над «Олександрією», найближчим переслідувачем. «Шахтар» натомість йде третім, маючи один матч у запасі та прірву у 10 очок перед принциповим суперником.

Український футбол повертається після зимової паузи. Команди провели тренувальний збір, попрацювали на трансферному ринку, тому з новими силами готові продовжити боротьбу за чемпіонські медалі Української прем’єр-ліги.

«Динамо»: без суттєвих придбань, але з лідерами у складі

Підопічні Олександра Шовковського відверто провалили осінню частину Ліги Європи, здобувши лише одну перемогу у 8 поєдинках. Однак, у внутрішньому чемпіонаті ситуація дзеркальна. Кияни одноосібно очолюють УПЛ з 46 пунктами в активі після 18 матчів. «Біло-сині» мають найкращий захист у чемпіонаті, пропустивши лише 11 м’ячів. У другій половині сезону киянам для чемпіонства достатньо буде не втрачати очки у матчах з командами, з повагою, нижчого класу.

Фото: fcdynamo.com Володимир Бражко під час тренування

Ще один факт, який вказує на ймовірне чемпіонство киян, полягає у тому, що керівництву вдалося втримати лідерів під час зимового трансферного вікна. Перш за все, мова про Володимира Бражка. За інформацією ЗМІ, гравцем цікавився англійський «Вулвергемптон», який пропонував за нього 20 мільйонів євро, але кияни відмовилися від пропозиції. Роль 23-річного опорного півзахисника, який відіграв 14 матчів у лізі, складно переоцінити, тому рішення керівництва виглядає виправданим. На думку президента Ігоря Суркіса, Володимир допоможе киянам виграти титули у нинішньому сезоні.

Крапку у цій історії поставив сам Бражко, підписавши з киянами новий контракт до 2029 року.

Фото: fcdynamo.com Український голкіпер Руслан Нещерет

Єдиний футболіст з когорти основних, який покинув команду взимку, – це Георгій Бущан. Голкіпер перейшов до саудівського «Аль-Шабаба», але назвати це втратою важко. Його місце у воротах «Динамо» посяде Руслан Нещерет. 23-річний голкіпер має шанс закріпитися в основному складі команди, тому, очевидно, викладатиметься на 100 відсотків.

Фото: fcdynamo.com Гравці "Динамо" під час тренування

У підсумку можна констатувати, що кияни, зберігши основних футболістів після зими, маючи у складі досвідчених лідерів, як Ярмоленко, Караваєв і Буяльський, мають усі шанси здобути золоті медалі УПЛ. У цьому переконані й гравці команди.

«Ми готувалися, робили усе, що нам казав тренерський штаб. Підсумовуючи можу зауважити, що виконали все заплановане на тренувальному зборі. Два дні тренуємося на вулиці, щоб пристосуватися до погоди. До ігор плануємо підійти у найкращій формі. Висновки про наш фізичний стан можна буде зробити після перших матчів чемпіонату. У нас завжди єдиний мінімальний і максимальний план – перше місце. «Динамо» завжди бореться за чемпіонство, тому інших завдань немає. Думки й цілі завжди однакові – посісти перше місце в чемпіонаті й повернути кубок додому», – запевнив Караваєв у коментарі Lb.ua.

«Шахтар»: нова лінія атаки та відхід лідера

На відміну від «Динамо», «гірники» не змогли втримати своїх лідерів під час зимового трансферного вікна. Команду залишили одразу двоє основних футболістів лінії нападу: Олександр Зубков та Данило Сікан. Окрім того, узимку пішов ще один форвард, венесуелець Кевін Келсі.

Фото: Trabzonspor Данило Сікан

На заміну трьом футболістам команда придбала 18-річного бразильця Кау Еліаса за 17 мільйонів євро. Хоч «Шахтар» й експерт у придбанні молодих латиноамериканців, але, здається, це придбання не для нинішнього сезону. Яким би якісним гравцем не був Еліас, йому потрібно адаптуватися до нової команди, звикнути до гри в умовах війни та українського холодного клімату. Навряд 18-річний гравець за пів року зможе впоратися з викликами та стати гравцем, що гарантуватиме результат у кожному матчі сезону УПЛ 2024/2025.

Фото: EPA/UPG

Якщо продаж форвардів став несподіванкою, то відхід 35-річного ветерана Тараса Степаненка був логічним кроком, хоч і не менш болісним. Опорник зіграв усього 9 матчів у нинішньому сезоні УПЛ. Очевидно, капітан уже не відігравав настільки важливу роль у грі «гірників», але залишався лідером у роздягальні. Чи зможе хтось з чинних гравців взяти на себе цю роль, відстаючи від «Динамо» на 10 очок, – питання відкрите.

Головний тренер «Шахтаря» Маріно Пушич тим часом інтригує. Він заявив, що «гірники» ще не закінчили роботу на трансферному ринку.

«Якщо говорити про трансферне вікно, то воно ще не закрилося. На мою думку, необхідно залучити ще одного чи двох футболістів. Продовжується робота з цього напряму. Це питання часу, але очевидно, нові трансфери потрібні. Нам, як і іншим українським клубам, складно робити трансфери, адже складно умовити легіонерів приїхати в Україну через ситуацію в країні. Ми ще не закінчили», – сказав коуч для пресслужби «Шахтаря».

Фото: shakhtar.com Гравці "Шахтаря" під час тренувального збору

Щоб повернутися на вершину УПЛ, «Шахтарю» потрібно не лише здобувати максимум очок з командами другої половини турнірної таблиці, а й здолати «Динамо» в очному протистоянні. Цікаво, що навіть це не гарантує їм перемогу в УПЛ. Ба більше, проблеми можуть виникнути й у матчі проти «Олександрії».

«Олександрія»: ефект Ротаня та якісне підсилення взимку

Справжньою сенсацією першої половини сезону в УПЛ стала «Олександрія» з однойменного міста. Команда Руслана Ротаня змогла піднятися на другу сходинку турнірної таблиці, випередивши «Шахтар». Одна з головних причин успіху – тренерський талант коуча.

Фото: EPA/UPG Руслан Ротань під час матчу

За мірками тренерського цеху коуч олександрійців ще зовсім юний, адже йому лише 43 роки. Водночас він встиг набратися досвіду на посаді тренера олімпійської збірної, має в активі навіть матч на чолі національної команди та вже третій рік тренує «Олександрію». Після олімпійського сезону він залишив українську молодіжку, тому тепер повністю сфокусований на результаті клубу.

Фото: fco.com.ua Олександр Філіппов у матчі проти "Динамо"

Ротань зміг збудувати міцну команду, у складі якої складно виділити одного лідера. Звісно, виділяється Філіппов, один з кращих бомбардирів нинішнього розіграшу ліги. В активі 32-річного форварда 8 м’ячів, але назвати його безапеляційним вожаком команди складно. На цю роль гармонійно підходить й опорний півзахисник Іван Калюжний, відкриття нинішнього сезону, і перевірений часом захисник Артем Шабанов.

Фото: fco.com.ua Іван Калюжний у складі "Олександрії"

Після трансферного вікна відповісти на це питання складніше, адже олександрійці суттєво посилилися. Клуб підписав українського півзахисника Володимира Шепелєва з «Динамо» і ще двох гравців: албанців Теді Цара і Тео Ндіку. Щоб протистояти «Динамо» й «Шахтарю», потрібно мати довгу лаву запасних, над чим власне й працювали взимку олександрійці. Говорити про амбіції команди складно, адже і гравці, і тренер не форсують подій та обіцяють рухатися від матчу до матчу. Очевидно, якби УПЛ завершувалася завтра, то «Олександрію» задовільнило б друге місце у лізі.

Наступні матчі Української прем’єр-ліги розпочнуться завтра, 28 лютого.