​Сьогодні олімпійська збірна України з футболу зіграє останній матч групового етапу проти Аргентини

Сьогодні олімпійська збірна України з футболу зіграє з Аргентиною у межах третього туру групового етапу турніру в Парижі.

Матч відбудеться на стадіоні "Ліон Стадіум" в однойменному місті і почнеться о 18:00 за київським часом.

Як повідомляє УАФ, на грі працюватиме інтернаціональна суддівська бригада на чолі з представником Мавританії Дахане Бейда. На лініях йому допомагатимуть анголець Жерсон Сантуш та кенієць Стефен Ємбе. Четвертий арбітр - Самірах Набадда (Уганда). За систему ВАА відповідатимуть нідерландець Роб Діперінк та уругваєць Леодан Гонсалес.

Збірна України U-23 під керівництвом Руслана Ротаня вже відіграла вже два матчі на Олімпіаді: Україна – Ірак (1:2) та Україна – Марокко (2:1). Наразі усі три команди групи мають по три очки. Зазначимо, що збірна Марокко перемогла Аргентину у стартовому поєдинку Ігор

Що ж до прогнозів на цей матч, то на думку експертів Favbet, "синьо-жовті" мають значно менше шансів на перемогу. На цей матч пропонуються такі коефіцієнти: перемога України - 5; нічия - 4,15; перемога Аргентини - 1,77.

Збірна України вперше в історії виступає на олімпійському футбольному турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023. Крім України, Європа представлена командами Іспанії, Ізраїля, а також Франції - господаркою турніру.

Дві кращі команди з кожної групи вийдуть у плейоф. Далі вони змагаються у чвертьфіналі, переможці якого виходять у півфінал. Переможці півфіналів розіграють у фіналі золоті та срібні нагороди Олімпіади-2024, а невдахи 1/2 фіналу зіграють у матчі за "бронзу".

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024 приймає одразу сім міст Франції.