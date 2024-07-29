Ольга Харлан вийшла до півфіналу Олімпіади

Українська фехтувальниця Ольга Харлан провела третій поєдинок в особистому турнірі шаблісток на Олімпійських іграх 2024 і вийшла у півфінал.

Про це повідомило Суспільне спорт та Національна федерація фехтування України.

В 1/4 фіналу українка перемогла 29-річну представницю Угорщини Анну Мартон, чинну чемпіонку світу в команді й бронзову медалістку в індивідуальному заліку (2015) із рахунком 15:7.

Півфінал розпочнеться сьогодні о 20:00 за київським часом.

Суперницею Ольги Харлан у поєдинку за вхід в двійку буде другий номер світового рейтингу, віцечемпіонка Олімпіади в Токіо-2020 в команді, господарка доріжки Сара Бальзер.