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Корейські лучниці вдесяте поспіль виграли золоті медалі Олімпіади

У фінальному матчі в додатковому сеті вони здобули перемогу над лучницями з Китаю.

Корейські лучниці вдесяте поспіль виграли золоті медалі Олімпіади
Нам Су Хьон
Фото: Getty Images

Жіноча збірна Республіки Корея вдесяте поспіль виграла золоті медалі командного турніру Олімпійських ігор зі стрільби з лука.

Про це повідомляється на сайті ОІ-2024. 

За збірну Республіки Корея у Парижі-2004 виступали: Лім Сі Хьон , Чон Хун Ен та Нам Су Хьон. У фінальному матчі в Парижі спортсменки в додатковому сеті здобули перемогу над лучницями з Китаю. 

За всю історію Олімпійських ігор золото у цій дисципліні жодного разу не діставалося представницям іншої країни. 

Пальба з лука. Командний турнір Жінки:

  • 1 місце - Республіка Корея 
  • 2 місце - Китай  
  • 3 місце - Мексика  

Нагадаємо, що в 2021 році уУкраїнські лучники здобули першу за 5 років медаль чемпіонату Європи.

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