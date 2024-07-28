Корейські лучниці вдесяте поспіль виграли золоті медалі Олімпіади

Жіноча збірна Республіки Корея вдесяте поспіль виграла золоті медалі командного турніру Олімпійських ігор зі стрільби з лука.
Про це повідомляється на сайті ОІ-2024.
За збірну Республіки Корея у Парижі-2004 виступали: Лім Сі Хьон , Чон Хун Ен та Нам Су Хьон. У фінальному матчі в Парижі спортсменки в додатковому сеті здобули перемогу над лучницями з Китаю.
За всю історію Олімпійських ігор золото у цій дисципліні жодного разу не діставалося представницям іншої країни.
Пальба з лука. Командний турнір Жінки:
- 1 місце - Республіка Корея
- 2 місце - Китай
- 3 місце - Мексика
Нагадаємо, що в 2021 році уУкраїнські лучники здобули першу за 5 років медаль чемпіонату Європи.