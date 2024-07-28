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Світоліна впевнено перемогла японку Учіджіму і вийшла до другого кола олімпійського тенісного турніру в Парижі

У наступному раунді українка зіграє з американкою Джесікою Пегулою або швейцаркою Вікторією Голубич.

Світоліна впевнено перемогла японку Учіджіму і вийшла до другого кола олімпійського тенісного турніру в Парижі
Українська тенісистка Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка Еліна Світоліна (№31 WTA) розпочала свої виступи на Олімпіаді-2024 в Парижі. 

У матчі першого раунду змагань українка легко перемогла японську тенісистку Моюку Учіджіму (№66 WTA) з рахунком 6:2, 6:1.

У наступному раунді Світоліна зіграє з американкою Джесікою Пегулою (№6 WTA) або швейцаркою Вікторією Голубич (№79 WTA).

Світоліна є колишньою третьою ракеткою світу та найкращою тенісисткою в історії України. На попередній Олімпіаді в Токіо вона стала бронзовою призеркою. Ця нагорода стала першою в історії незалежної України у тенісі.

Зазначимо, що Світоліна разом із плавцем Михайлом Романчуком пронесла прапор України на церемонії відкриття Ігор-2024. 

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