"Турнір чотирьох" УПЛ: за місце в еліті змагатимуться "Лівий берег" і "Минай"

Обидва півфінали виявили переможця лише у серіях пенальті.

В Українській Прем'єр-лізі визначалися фіналісти "Турніру чотирьох" - міні-змагання, яке проводять для заміни "Дніпра-1" в елітному вітчизняному дивізіоні.

Як зазначає Українська асоціація футболу, претендентами на місце збанкрутілого клубу в УПЛ залишилися столичний "Лівий берег" та ужгородський "Минай".

Клуб з Першої ліги був близьким до того, щоб здобути перемогу над "Металістом-1925" ще в основний час, проте харків'яни зрівняли рахунок за лічені секунди до фінального свистка. Згідно з регламентом, одразу по завершенні 90 хвилин розпочалася серія пенальті. Гравці "Лівого берега" усі свої удари спрямували у сітку, а от підопічні Віктора Скрипника одного разу схибили.

Весело було у Рівному: там "Минай" і "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського влаштували гойдалки, які завершилися з рахунком 3:3. Тож фіналіста теж визначали одинадцятиметрові. І знову ж вирішальним став один неточний удар, якого припустився футболіст "Епіцентра".

Путівку до УПЛ ужгородці та кияни розіграють у вівторок, 30 липня. Матч розпочнеться у Рівному о 18:00.