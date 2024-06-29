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Українська Прем'єр-ліга визначилася з календарем змагань на наступний сезон

Один із клубів, можливо, доведеться замінювати.

Українська Прем'єр-ліга визначилася з календарем змагань на наступний сезон

Українська Прем'єр-ліга на своєму сайті оприлюднила календар сезону 2024/2025 років у найвищому вітчизняному футбольному дивізіоні.

Розпочнуться змагання орієнтовно 3 серпня, а базовою датою заключного, 30-го, туру обрано 24 травня. Грати взимку будуть - два тури призначено на грудень і ще один відбудеться у лютому 2025 року. 

Головне протистояння "Динамо" та "Шахтаря" припадає на розпал обох половин сезону. Перше класичне зіграють в 11 турі приблизно 26 жовтня, а друге у 26 турі (базова дата 26 квітня).

Кияни розпочнуть чемпіонат грою з "Олександрією", а чинні чемпіони завітають у Полтаву до "Ворскли". Новачки гратимуть на виїзді: "Інгулець" із "Зорею", а "Карпати" з "Вересом". 

У календарі зазначений клуб "Дніпро-1", проте його доля наразі викликає побоювання. Інсайдери стверджують, що дніпряни знімуться з УПЛ через фінансову ситуацію. За цього сценарію їх може замінити ужгородський "Минай", який не зміг навесні зберегти прописку в "еліті".

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