"Шахтар" посилився воротарем олімпійської збірної України

Чемпіон України донецький "Шахтар" розпочав трансферну кампанію з посилення воротарської позиції. Як повідомили "гірники" на своєму сайті, до команди приєднався голкіпер Кирило Фесюн.

21-річний страж воріт є вихованцем чернігівського футболу, перебував у структурі полтавської "Ворскли", проте повноцінно заявити про себе зміг у "Колосі" з Ковалівки. Минулого сезону він був основним голкіпером клубу УПЛ і зміг провести аж 12 матчів "на нуль".

Фесюн має досвід 10 ігор у складі молодіжної збірної України, а також заявлений за новостворену олімпійську команду. Ймовірно, він буде серед тих, хто представлятиме нашу державу на Іграх у Парижі.

Угода із "гірниками" підписана на 5 років. Воротар вже доєднався до команди у Словенії, де "Шахтар" проводить тренувальний збір.