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"Шахтар" посилився воротарем олімпійської збірної України

Донецький клуб представив першого літнього новачка.

"Шахтар" посилився воротарем олімпійської збірної України
Кирило Фесюн
Фото: ФК Шахтар

Чемпіон України донецький "Шахтар" розпочав трансферну кампанію з посилення воротарської позиції. Як повідомили "гірники" на своєму сайті, до команди приєднався голкіпер Кирило Фесюн.

21-річний страж воріт є вихованцем чернігівського футболу, перебував у структурі полтавської "Ворскли", проте повноцінно заявити про себе зміг у "Колосі" з Ковалівки. Минулого сезону він був основним голкіпером клубу УПЛ і зміг провести аж 12 матчів "на нуль".

Фесюн має досвід 10 ігор у складі молодіжної збірної України, а також заявлений за новостворену олімпійську команду. Ймовірно, він буде серед тих, хто представлятиме нашу державу на Іграх у Парижі. 

Угода із "гірниками" підписана на 5 років. Воротар вже доєднався до команди у Словенії, де "Шахтар" проводить тренувальний збір.  

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