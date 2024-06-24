Євро:2024: Німеччина на останніх хвилинах вирвала нічию у Швейцарії

Німеччина зіграла внічию зі Швейцарією (1:1) у третьому турі групи А Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 28 хвилині швейцарець Фройлер отримав м’яч у штрафному майданчику Німеччини та виконав пас на Ндоє, який зльоту вразив лівий верхній кут воріт Мануеля Ноєра.

У другому таймі на 51-й Мусіала мав можливість зрівняти рахунок, але пробив прямо по центру воріт Яна Зоммера. За 20 хвилин можливість забити змарнував німець Кімміх. Бундестім врятував Фюллькруг: він замкнув подачу головою, зрівнявши рахунок.

Після нічиєї Німеччина очолила групу А з 7 очками в активі, швейцарці завершили груповий етап на другій сходинці – 5 очок. Обидві збірні подовжать виступи на Чемпіонаті Європи у плей-оф.

У паралельному матчі групи А Угорщина на останніх секундах перемогла Шотландію (1:0) та піднялася на третю сходинку квартету з 3 пунктами. Шотландія залишилася на дні групи – 1 очко.

Фото: LB.ua Євро-2024, група А.

До стадії плей-оф вийдуть 16 команд: ті, хто посів перше/друге місце в групі, та чотири найкращі збірні, які фінішували третіми у своїх квартетах.

Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024. Детально про перемогу – у матеріалі LB.ua. У наступному матчі синьо-жовті протистоятимуть Бельгії. Матч заплановано на 26 червня, початок – о 19:00 за Києвом.