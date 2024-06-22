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Байло та Лискун стали чемпіонками Європи у синхронних стрибках з вишки

Українки здобули історичне досягнення. 

Байло та Лискун стали чемпіонками Європи у синхронних стрибках з вишки
Фото: EPA/UPG

Український дует Ксенія Байло та Софія Лискун здобули перемогу у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, повідомляє пресслужба Федерації стрибків у воду

За свій виступ українки отримали 288.78 бали. Друге та третє місця посіли іспанки (260,67) та француженки (240,60) відповідно.

Результат Байло та Лискун став історичним для збірної України зі стрибків у воду, адже ще жодного разу наші спортсменки не підіймались на найвищу сходинку пʼєдесталу у цій дисципліні на рівні Чемпіонату Європи. 

Ця медаль стала четвертою для нашої команди на Євро. У доробку збірної України зі стрибків у воду є «золото», два «срібла» та «бронза».

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з водних видів спорту триває у Белграді, Сербія. 

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