Байло та Лискун стали чемпіонками Європи у синхронних стрибках з вишки

Український дует Ксенія Байло та Софія Лискун здобули перемогу у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту, повідомляє пресслужба Федерації стрибків у воду.

За свій виступ українки отримали 288.78 бали. Друге та третє місця посіли іспанки (260,67) та француженки (240,60) відповідно.

Результат Байло та Лискун став історичним для збірної України зі стрибків у воду, адже ще жодного разу наші спортсменки не підіймались на найвищу сходинку пʼєдесталу у цій дисципліні на рівні Чемпіонату Європи.

Ця медаль стала четвертою для нашої команди на Євро. У доробку збірної України зі стрибків у воду є «золото», два «срібла» та «бронза».

Нагадаємо, Чемпіонат Європи з водних видів спорту триває у Белграді, Сербія.