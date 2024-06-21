Євро-2024: Австрія впевнено перемогла Польщу та піднялася на третю сходинку квартету

Австрія перемогла Польщу (3:1) у другому турі групи D на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Австрієць Траунер замкнув подачу Мвене на 9 хвилині та відкрив рахунок у матчі. Пйонтек на 30-й першим зреагував на серію рикошетів і другим дотиком добив м’яч у ворота, зрівнявши рахунок.

Фото: EPA/UPG Гернот Траунер (угорі) з Австрії б’є головою під час першого голу у футбольному матчі групи D УЄФА Євро-2024 між Польщею та Австрією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Гернот Траунер з Австрії (ліворуч) та Адам Букса з Польщі під час футбольного матчу групи D Євро-2024 між Польщею та Австрією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Криштоф Пйонтек (ліворуч) з Польщі зрівнює рахунок під час футбольного матчу групи D Євро-2024 між Польщею та Австрією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Крістоф Баумгартнер (по центру) з Австрії забиває другий гол у ворота поляків під час футбольного матчу групи D Євро-2024 між Польщею та Австрією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Флоріан Гріліч з Австрії (ліворуч) та Адам Букса з Польщі (праворуч) під час футбольного матчу групи D Євро-2024 між Польщею та Австрією в Берліні, Німеччина. Фото: EPA/UPG Марко Арнаутович з Австрії з пенальті забиває воротарю Войцеху Щенсни з Польщі під час футбольного матчу групи D Євро-2024 між Польщею та Австрією в Берліні, Німеччина.

У другому таймі австрієць Баумгартнер отримав пас на підступах до штрафного майданчика і завдав потужного удачу в правий кут воріт – 2:1. На 78 хвилині Арнаутович реалізував пенальті та встановив фінальний результат матчу.

За підсумками матчу одразу три команди квартету D – Австрія, Франція та Нідерланди – мають по 3 очки.

В іншому матчі групи Франція зіграє проти Нідерландів о 22:00.

Нагадаємо, сьогодні збірна України з футболу перемогла Словаччину (2:1) у другому турі групового етапу Євро-2024.