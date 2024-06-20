Євро-2024: Словенія на останніх хвилинах втратила перемогу над Сербією

Словенія поділила очки з Сербією (1:1) у другому турі групи С на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 69 хвилині словенець Елснік виконав поперечний пас у штрафний майданчик сербів, на нього зреагував правий захисник Словенії Корнічнік, який завдав удару в кут воріт суперника – 1:0.

Фото: EPA/UPG Нікола Міленкович із Сербії (ліворуч) і Зан Віпотнік із Словенії (праворуч) під час футбольного матчу групи С Євро-2024 між Словенією та Сербією в Мюнхені, Німеччина. Фото: EPA/UPG Душан Тадіч із Сербії (праворуч) проти Йона Горенца Станковіча зі Словенії під час футбольного матчу групи C Євро-2024 між Словенією та Сербією в Мюнхені, Німеччина. Фото: EPA/UPG Зан Корнічнік зі Словенії (праворуч) забиває під час футбольного матчу групи C Євро-2024 між Словенією та Сербією в Мюнхені, Німеччина. Фото: EPA/UPG Бенджамін Сеско зі Словенії (праворуч) проти Страхіні Павловича з Сербії під час футбольного матчу групи С Євро-2024 між Словенією та Сербією в Мюнхені, Німеччина. Фото: EPA/UPG (Зліва направо) Яка Бійол зі Словенії, Лука Йович із Сербії та Зан Карнічник зі Словенії під час футбольного матчу групи C Євро-2024 між Словенією та Сербією в Мюнхені, Німеччина. Фото: EPA/UPG Лука Йович із Сербії (по центру) забиває гол під час футбольного матчу групи С Євро-2024 між Словенією та Сербією в Мюнхені, Німеччина.

Серби змогли відігратися на 5 доданій хвилині: після подачі з кутового Йович першим зреагував на пас і переправив м’яч у ворота – 1:1.

За підсумками матчу Словенія та Сербія посідають друге та четверте місця у групі С з 2 й 1 пунктом в активі відповідно.

Збірна Англії очолює квартет С. У першому раунді підопічні Гарета Саутгейта обіграли Сербію (1:0).

Нагадаємо, збірна України поступилася Румунії (0:3) у своєму першому матчі на Євро-2024. Про причини поразки синьо-жовтих – в матеріалі LB.ua. У наступному матчі українці зіграють зі Словаччиною 21 червня.