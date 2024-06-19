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Євро-2024: Німеччина вдома впевнено обіграла Угорщину та вийшла до плей-оф

Німці мають стовідсотковий показник після двох матчів на Чемпіонаті Європи.

Євро-2024: Німеччина вдома впевнено обіграла Угорщину та вийшла до плей-оф
Фото: EPA/UPG

Збірна Німеччини перемогла Угорщину (2:0) у другому турі групи А Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 22 хвилині німець Гюндоган видряпав м’яч у штрафному майданчику угорців і віддав пас на Мусіалу, який відкрив рахунок у матчі. М’яч влетів у ворота після рикошету від ноги угорського захисника та поперечини.

Джамал Мусіала з Німеччини (ліворуч) забиває гол під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Джамал Мусіала з Німеччини (ліворуч) забиває гол під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Ілкай Гендоган (по центру) з Німеччини в дії під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ілкай Гендоган (по центру) з Німеччини в дії під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Роланд Саллай (ліворуч) з Угорщини та Джошуа Кімміх (праворуч) з Німеччини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Роланд Саллай (ліворуч) з Угорщини та Джошуа Кімміх (праворуч) з Німеччини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Тоні Кроос з Німеччини (праворуч) і Домінік Собошлай з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Тоні Кроос з Німеччини (праворуч) і Домінік Собошлай з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Флоріан Віртц (по центру) з Німеччини та Мілош Керкез (праворуч) з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Флоріан Віртц (по центру) з Німеччини та Мілош Керкез (праворуч) з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Джамал Мусіала з Німеччини (другий праворуч) у дії під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Джамал Мусіала з Німеччини (другий праворуч) у дії під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Ілкай Гюндоган з Німеччини (праворуч) забиває гол під час футбольного матчу групи А Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Ілкай Гюндоган з Німеччини (праворуч) забиває гол під час футбольного матчу групи А Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Тоні Кроос з Німеччини (ліворуч) і Домінік Собошлай з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.
Фото: EPA/UPG
Тоні Кроос з Німеччини (ліворуч) і Домінік Собошлай з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.

У другому таймі Ілкай Гюндоган відзначився самотужки: він отримав м’яч після прострілу Міттельштадта і пробив у правий нижній кут воріт – 2:0.

Бундестім здобула дві перемоги у двох матчах групового етапу Євро-2024 та очолює квартет А з 6 очками в активі. Підопічні Юліана Нагельсманна гарантували собі місце у плей-оф – вони не опустяться нижче другого місця квартету А за підсумками групового етапу. На другій сходинці групи розташувалися швейцарці – 3 очки. 

В іншому матчі квартету Швейцарія зіграє проти Шотландії. Початок гри – о 22:00.

Нагадаємо, збірна України поступилася у своєму першому матчі на Євро-2024 збірній Румунії (0:3). У другому матчі підопічні Сергія Реброва зіграють зі Словенією 21 червня. Початок поєдинку – о 16:00.

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