Євро-2024: Німеччина вдома впевнено обіграла Угорщину та вийшла до плей-оф

Німці мають стовідсотковий показник після двох матчів на Чемпіонаті Європи.

Збірна Німеччини перемогла Угорщину (2:0) у другому турі групи А Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 22 хвилині німець Гюндоган видряпав м’яч у штрафному майданчику угорців і віддав пас на Мусіалу, який відкрив рахунок у матчі. М’яч влетів у ворота після рикошету від ноги угорського захисника та поперечини.

Фото: EPA/UPG Джамал Мусіала з Німеччини (ліворуч) забиває гол під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина. Фото: EPA/UPG Ілкай Гендоган (по центру) з Німеччини в дії під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина. Фото: EPA/UPG Роланд Саллай (ліворуч) з Угорщини та Джошуа Кімміх (праворуч) з Німеччини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина. Фото: EPA/UPG Тоні Кроос з Німеччини (праворуч) і Домінік Собошлай з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина. Фото: EPA/UPG Флоріан Віртц (по центру) з Німеччини та Мілош Керкез (праворуч) з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина. Фото: EPA/UPG Джамал Мусіала з Німеччини (другий праворуч) у дії під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина. Фото: EPA/UPG Ілкай Гюндоган з Німеччини (праворуч) забиває гол під час футбольного матчу групи А Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина. Фото: EPA/UPG Тоні Кроос з Німеччини (ліворуч) і Домінік Собошлай з Угорщини під час футбольного матчу групи A Євро-2024 між Німеччиною та Угорщиною в Штутгарті, Німеччина.

У другому таймі Ілкай Гюндоган відзначився самотужки: він отримав м’яч після прострілу Міттельштадта і пробив у правий нижній кут воріт – 2:0.

Бундестім здобула дві перемоги у двох матчах групового етапу Євро-2024 та очолює квартет А з 6 очками в активі. Підопічні Юліана Нагельсманна гарантували собі місце у плей-оф – вони не опустяться нижче другого місця квартету А за підсумками групового етапу. На другій сходинці групи розташувалися швейцарці – 3 очки.

В іншому матчі квартету Швейцарія зіграє проти Шотландії. Початок гри – о 22:00.

Нагадаємо, збірна України поступилася у своєму першому матчі на Євро-2024 збірній Румунії (0:3). У другому матчі підопічні Сергія Реброва зіграють зі Словенією 21 червня. Початок поєдинку – о 16:00.