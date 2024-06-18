Туреччина перемогла Грузію на Євро-2024

Збірна Туреччини обіграла Грузію (3:1) у першому турі групи F на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

На 25 хвилині турок Мюлдюр після відскоку м’яча в один дотик завдав потужного удару в правий кут воріт суперника і відкрив рахунок у матчі. На 32-й Мікаутадзе вдало відкрився в чужому штрафному майданчику та зміг замкнути простріл у нижній правий кут воріт – 1:1.

Фото: EPA/UPG Мерт Мюлдюр (праворуч) з Туреччини забиває перший гол під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Туреччиною та Грузією в Дортмунді, Німеччина. Фото: EPA/UPG Георг Мікаутадзе (другий ліворуч) з Грузії зрівнює рахунок під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Туреччиною та Грузією в Дортмунді, Німеччина. Фото: EPA/UPG Арда Гюлер з Туреччини забиває та робить рахунок 2-1 під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Туреччиною та Грузією, Дортмунд, Німеччина. Фото: EPA/UPG Мерт Мулдур (ліворуч) з Туреччини та Георгій Цитаішвілі (праворуч) з Грузії під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Туреччиною та Грузією в Дортмунді, Німеччина. Фото: EPA/UPG Барис Альпер Їлмаз з Туреччини (ліворуч) проти Хвічі Кварацхелії з Грузії під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Туреччиною та Грузією в Дортмунді, Німеччина. Фото: EPA/UPG Оркун Коеккуе з Туреччини (ліворуч) у боротьбі проти Джорджа Мікаутадзе з Грузії (праворуч), а Хакан Чалханоглу з Туреччини спостерігає за футбольним матчем групи F УЄФА Євро-2024 між Туреччиною та Грузією в Дортмунді, Німеччина. Фото: EPA/UPG Самет Акайдін (ліворуч) з Туреччини та Жорж Мікаутадзе (праворуч) з Грузії під час футбольного матчу групи F Євро-2024 між Туреччиною та Грузією в Дортмунді, Німеччина. Фото: EPA/UPG Кенан Їлдіз (ліворуч) з Туреччини проти Отара Какабадзе з Грузії під час футбольного матчу групи F УЄФА Євро-2024 між Туреччиною та Грузією в Дортмунді, Німеччина.

У другому таймі Арда Гюлер змістився з флангу в центр та поклав м’яч у ліву дев’ятку воріт суперника. Крапку в матчі поставив Актюркоглу на 7 доданій хвилині до основного часу. Голкіпер Грузії Мамардашвілі пішов на кутовий та залишив свої ворота пустими. Цим якраз і скористався Актюркоглу, забивши в пусті ворота суперника.

Після перемоги турки очолили групу F з трьома очками в активі. В іншому матчі квартету Португалія зіграє з Чехією. Початок матчу – о 22:00.

Нагадаємо, збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у поєдинку групи Е на Євро-2024. Про перший поєдинок України на європейській першості – в матеріалі LB.ua.