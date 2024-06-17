Євро-2024: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію

Словаччина мінімально перемогла Бельгію (1:0) у першому раунді групового етапу квартету Е на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Гравець Словаччини Іван Шранц підхопив м’яч у чужому штрафному майданчику та завдав удару низом у правий кут воріт – 1:0. Два голи форварда бельгійців Лукаку скасовували після перегляду VAR.

Перемога дозволила Словаччині піднятися на другу сходинку квартету Е з 3 очками в активі. Очолює групу збірна Румунії, маючи найкращу різницю забитих і пропущених голів після першого туру групового етапу Євро-2024.

Збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у своєму першому матчі на Євро-2024.

Нагадаємо, футбольний експерт Сергій Нагорняк розповів LB.ua, що матчі проти Румунії та Словаччини можуть бути складнішими для України, ніж поєдинок проти Бельгії.