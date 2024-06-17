Саміт миру у тридцяти фото
Саміт миру у тридцяти фото
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Заступник міністра освіти: «76 % випускників шкіл ідуть у вищу освіту. Чому? Бо мама сказала, що треба»
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
​Криза на Покровському напрямку
​Криза на Покровському напрямку
ГоловнаСпорт

Євро-2024: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію

Ситуація у групі збірної України загострилася.

Євро-2024: Словаччина сенсаційно здолала Бельгію
Фото: EPA/UPG

Словаччина мінімально перемогла Бельгію (1:0) у першому раунді групового етапу квартету Е на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Гравець Словаччини Іван Шранц підхопив м’яч у чужому штрафному майданчику та завдав удару низом у правий кут воріт – 1:0. Два голи форварда бельгійців Лукаку скасовували після перегляду VAR.

Перемога дозволила Словаччині піднятися на другу сходинку квартету Е з 3 очками в активі. Очолює групу збірна Румунії, маючи найкращу різницю забитих і пропущених голів після першого туру групового етапу Євро-2024.

Збірна України з футболу поступилася Румунії (0:3) у своєму першому матчі на Євро-2024.

Нагадаємо, футбольний експерт Сергій Нагорняк розповів LB.ua, що матчі проти Румунії та Словаччини можуть бути складнішими для України, ніж поєдинок проти Бельгії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies