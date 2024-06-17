«Потенціал у збірної України є, але його потрібно продемонструвати на полі»: Нагорняк оцінив шанси збірної України на Євро

У групі Е на Чемпіонаті Європи підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Румунією, Словаччиною та Бельгією. До першого протистояння — з румунами — Україна підходить без основного лівого захисника Віталія Миколенка: він отримав травму під час товариської гри з Молдовою. Фаворит квартету — збірна Бельгії, з якою синьо-жовті поборються в третьому поєдинку групового етапу.

Ми вирішили розпитати колишнього гравця збірної, футбольного експерта й тренера Сергія Нагорняка, чого очікувати від синьо-жовтих на головному європейському турнірі року. Тренер «Епіцентру» розповів LB.ua, чому не варто недооцінювати команду Румунії, наскільки оптимальна заявка України та яку роль виконуватиме Андрій Ярмоленко. Крім того, він припустив, хто замінить на полі Віталія Миколенка.

У першому матчі на Євро-2024 збірна України зіграє проти Румунії. У чому сила наших суперників?

З румунами на нас чекає дуже складна гра. У них технічні, висококласні футболісти, тому не варто їх недооцінювати. Крім того, вони якісно грають в обороні. Легко нам не буде, хоч якщо подивитися на те, як сприймають наших суперників деякі журналісти, інколи здається, що ми їх уже перемогли. Зі словаками теж буде складно. Може скластися так, що нам легше буде грати проти Бельгії.

Чому ви так думаєте?

На перший план виходить питання психології. У нас одразу окреслили, що важливо перемогти в перших двох матчах, а з бельгійцями вже побачимо, бо останні — фаворити групи. Насправді може бути так, що у футбольному плані українці краще зіграють саме з бельгійцями. Зараз футбол більш конкурентний ніж раніше. Хіба італійцям було легко проти албанців? Так, Італія перемогла, але все могло завершитися неочікувано. З огляду на стартові матчі можна сказати, що більш-менш легко було лише Іспанії та Німеччині. Турнір цікаво розвивається.

Наскільки оптимальна заявка збірної України на Євро? Чи зможе тренерський штаб досягнути позитивного результату саме з таким добором виконавців?

Заявка збірної України виглядає оптимально. Єдиний, хто, на мою думку, міг би доповнити команду — це Данило Сікан. Він провів хороший сезон. Водночас варто розуміти, що в нас і так є три форварди. У заявці національної команди зібрали кращих. Вони знадобляться для того футболу, який сповідує Сергій Ребров. А ми знаємо, що він може грати і з трьома, і з чотирма захисниками. Кожен тренерський штаб підбирає гравців відповідно до свого бачення футболу. У цьому випадку саме так і сталося.

Фото: УАФ Сергій Нагорняк.

У нас є якісні гравці. Я не можу стверджувати, але зараз у жодної команди, окрім хіба що французів, немає гравців на два склади. Звісно, у нас не така глибина, як хотілося б, але загалом для боротьби на високому рівні цього вистачає.

Хто замінить Миколенка, якщо Віталій не встигне відновитися впродовж Євро?

Зінченко гратиме… В останній товариській грі ми побачили, що Олександр у порядку. Крім того, є опції Богдана Михайличенка й Миколи Матвієнка. Усе залежить від того, хто і як проявить себе безпосередньо під час ігор.

Хто з футболістів може стати лідером команди на чемпіонаті?

Варто розділяти лідерів на полі й поза ним. У ігровому плані ним може бути Георгій Судаков. Якщо говорити загалом, то лідери ті самі — Ярмоленко, Степаненко. Ці футболісти здатні налаштувати партнерів по команді на гру й повести за собою.

Андрій Ярмоленко виконуватиме роль лідера за лаштунками чи все ще може забезпечити необхідний результат на полі?

Одне без іншого не працює. Якщо не буде здорової атмосфери в роздягальні, то не буде успіху на полі. Крім того, не варто сприймати Андрія як футболіста, який здатен бути корисним лише поза полем. Він буде дуже потрібним безпосередньо у грі, адже його майстерність нікуди не зникла. Те, що він був після травми, дещо заважало йому, але з плином часу, думаю, він набрав хороших кондицій. Так, на його позиції виступає Віктор Циганков, який провів крутий сезон у «Жироні», але в Андрія є шанси вийти на заміну й переламати хід гри за потреби.

З якими складнощами, на вашу думку, може зіштовхнутися Сергій Ребров під час Євро?

Головний тренер працює над усім. Налаштовувати гравців на матчі не потрібно буде, як на мене, а от питання атмосфери, стартового складу, гри на стандартах — це робота, за яку відповідає Сергій Ребров. Звісно, він відповідає за результат.

Якого результату здатна досягнути збірна України на Чемпіонаті Європи в Німеччині?

Вона здатна досягнути будь-якого результату. Підбір футболістів такий, що збірна може здивувати всіх. Якщо говорити конкретно, то результат Євро для України залежить від багатьох факторів, зокрема, жеребу і фарту. Потенціал у команди є, але його потрібно продемонструвати на полі.