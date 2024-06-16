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Нідерланди змогли відігратися та перемогти Польщу на Євро-2024

Переможний гол нідерландці забили на 83 хвилині.

Нідерланди змогли відігратися та перемогти Польщу на Євро-2024
Фото: EPA/UPG

Збірна Нідерландів на «Фолькспаркштадіон» перемогла Польщу (2:1) у першому раунді групи D на Євро-2024, повідомляє УЄФА.

Перший гол на свій рахунок записав форвард поляків Букса на 16 хвилині. Нідерландці відповіли голами Гакпо і Вегхорста на 29 і 83 хвилинах відповідно.

Перемога дозволила підопічним Кумана заробити перші 3 очки на турнірі. В іншому матчі першого туру квартету D Франція зіграє з Австрією 17 червня.

Нагадаємо, про мотивацію Рональда Кумана на Чемпіонаті Європи – в матеріалі LB.ua.

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