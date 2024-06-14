Євро-2024: зіркова молодь, потужні ветерани та неочікувані глядачі

На полях Німеччини стосунки з’ясовуватимуть як перспективні футболісти, так і визнані майстри гри.

Сьогодні, 14 червня, розпочнеться Чемпіонат Європи з футболу. За кубок поборються 24 команди. У складі кожної з них є футболісти, для яких Євро стане шансом заявити про себе, і ті, для кого цей розіграш Чемпіонату Європи стане останнім у кар’єрі. Крім того, будуть гравці, які стежитимуть за Євро з трибун німецьких стадіонів. Про кого йде мова – далі в матеріалі.

Гравці, що залишилися поза бортом Євро-2024

Френкі де Йонг (Нідерланди)

Френкі де Йонг – нідерландський півзахисник та зірка “Барселони”. 21 квітня у матчі проти мадридського “Реалу” він зазнав чергової травми через хронічні проблеми з гомілковостопним суглобом. З того часу футболіст не зіграв жодного матчу, однак минулого тижня Френкі повернувся до тренувань з національною командою Нідерландів. Спочатку була надія, що Френкі де Йонг пропустить лише декілька матчів Євро-2024, але 10 червня на офіційній сторінці національної збірної Нідерландів у X повідомили про те, що збірник не візьме участі в турнірі. Щоб не погіршити стан футболіста, було вирішено не поспішати з поверненням Френкі де Йонга на поле, тому півзахисник покинув розташування збірної Нідерландів і продовжить відновлення.

Фото: EPA/UPG Френкі де Йонг (по центру) під час тренування у складі Нідерландів.

"Я засмучений і розчарований тим, що не зможу поїхати на Чемпіонат Європи. Ми багато працювали над цим протягом останніх кількох тижнів, але, на жаль, моїй щиколотці потрібно більше часу", – написав Френкі де Йонг в Інстаграмі. Головний тренер Нідерландів Рональд Куман водночас висловив невдоволення "Барселоною" через неналежне відновлення де Йонга: "У нього є історія травм гомілковостопного суглоба. "Барселона" ризикнула з ним, і тепер ми залишилися ні з чим".

Нагадаємо, це вже друга травма кісточки для футболіста менш ніж за пів року.

Тібо Куртуа (Бельгія)

Попри розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна в передсезонні, а потім пошкодження внутрішнього меніска правого коліна 19 березня, Тібо Куртуа повернувся у стартовий склад мадридського "Реалу" у переможному матчі над "Кадісом" у рамках чемпіонату Іспанії 4 травня.

Попри досить швидке відновлення голкіпер не зіграє на Євро-2024 з іншої причини: Куртуа та головний тренер збірної Бельгії мали публічну сварку. Це сталося минулого літа, коли Доменіко Тедеско заявив, що Куртуа пропустить відбірковий матч Євро-2024 проти Естонії, оскільки він покинув розташування збірної Бельгії. Причина таких дій голкіпера полягала в тому, що капітанську пов’язку за відсутності Кевіна Де Брюйне на полі дали Ромелу Лукаку, а не Тібо Куртуа.

Фото: EPA/UPG Тібо Куртуа під час тренування у складі "Реалу".

Перед березневою міжнародною перервою бельгійський наставник заявив: "Я зробив усе, щоб взяти його на чемпіонат Європи цього літа, але останнє, що я почув, це те, що він не відчуває себе готовим їхати. Це було ясно і чесно з його боку".

У відповідь на це Куртуа назвав Тедеско брехуном у соціальних мережах, описавши слова тренера трьома смайликами Піноккіо. Потім бельгійський голкіпер заявив, що все ще хоче розібратися у ситуації “по-дорослому” та не висвітлювати все на публіку.

Джек Гріліш (Англія)

Фото: EPA/UPG Джек Гріліш у складі "Манчестер Сіті".

Більш неочікуваною стала новина про виключення зі складу півзахисника “Манчестер Сіті” Джека Гріліша. Проте, якщо переглянути статистику футболіста, все стає дедалі зрозуміліше. У поточному сезоні за “Манчестер Сіті” Гріліш у 36 матчах у всіх турнірах відзначився трьома голами та трьома результативними передачами. Це свідчить про те, що колись відомий футболіст, за якого “містяни” заплатили 100 мільйонів фунтів стерлінгів, значно втратив фізичні кондиції ще до завершення сезону.

Маркус Решфорд (Англія)

За такою ж логікою до заявки збірної Англії не потрапив Маркус Решфорд. Попри те, що нападник був одним з найкращих форвардів національної команди Англії на Чемпіонаті світу-2022, цьогоріч його залишили поза бортом турніру. Це трапилося через абсолютно провальний сезон у складі МЮ, упродовж якого він забив лише вісім голів у 43 матчах у всіх змаганнях на клубному рівні.

Фото: EPA/UPG Маркус Решфорд грає за збірну Англії з футболу.

"Що стосується Маркуса, я просто відчуваю, що інші гравці на його позиції провели набагато кращі сезони. Все дуже просто, – пояснив Саутгейт.

Лукас Ернандес (Франція)

Кампанія Лукаса Ернандеса на ЧС 2022 року тривала лише 13 хвилин, адже захисник розірвав передню хрестоподібну зв'язку правого коліна у матчі проти Австралії. Цього сезону у півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти дортмундської "Боруссії" Лукас зазнав такої ж травми лівого коліна і тепер не допоможе своїй команді у континентальному турнірі 2024 року.

Фото: EPA/UPG Лукас Ернандес залишає поле після того, як отримав травму у складі ПСЖ.

28-річний футболіст вже переніс операцію і навряд чи повернеться до гри до 2025 року.

Гравці, що можуть засяяти на чемпіонаті Європи 2024

Кіліан Мбаппе (Франція)

Найбільша увага буде прикута до 25-річного французького нападника Кіліана Мбаппе. Відомий своїм ефективним дриблінгом, швидкістю та реалізацією моментів, він став ключовим гравцем "Парі Сен-Жермен" і збірної Франції.

Форвард з капітанською пов'язкою на руці вирушає на турнір після приголомшливого фінального сезону у складі ПСЖ. У 48 матчах в усіх турнірах француз відзначився 44 голами та 10 асистами.

Фото: EPA/UPG Кіліан Мбаппе у поєдинку за збірну Франції.

Євро-2024 є ідеальною платформою для Мбаппе, аби заявити світовій футбольній спільноті, що він готовий бути коронованим як найкращий гравець світу.

Джуд Беллінгем (Англія)

Джуд Беллінгем, перспективний 20-річний атакувальний півзахисник з Англії, є однією з найбільш обговорюваних зірок у сучасному футболі. У 16 років він приєднався до футбольного клубу "Бірмінгем Сіті", ставши наймолодшим гравцем команди. Відтоді його професійна кар'єра стрімко розвивалася.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем на тренуванні у складі збірної Англії.

Перехід до мадридського "Реалу" став для нього важливим кроком вперед і сприяв зростанню його популярності серед уболівальників по всьому світу. У поточному сезоні 2023/24 він забив 23 голи та відзначився 13 результативними передачами у 42 матчах за королівський клуб.

Його результати справді вражають і роблять його одним з ключових гравців, за якими слід стежити під час цьогорічного Чемпіонату Європи.

Флоріан Віртц (Німеччина)

Флоріан Віртц – найкращий гравець Бундесліги сезону 2023/2024. Його роль у команді Хабі Алонсо, яка здобула титул чемпіонів Німеччини сезону 2023/24, була ключовою. У клубному сезоні за “Баєр” Віртц провів 49 матчів у всіх турнірах, відзначившись 18 голами та 20 асистами.

Фото: EPA/UPG Флоріан Віртц у поєдинку за "Баєр".

21-річний півзахисник – одна з найяскравіших зірок, що засяяла в Німеччині за останнє десятиліття. Він має рідкісний талант контролювати півзахист і домінувати в ньому так, як це вдається небагатьом іншим гравцям у світовому футболі.

Коул Палмер (Англія)

Коул Палмер, одноклубник Михайло Мудрика, провів блискавичний сезон і готується підкорити Євро-2024 після результативної клубної кампанії за лондонський “Челсі”.

Фото: EPA/UPG Коул Палмер виконує подачу у матчі за "Челсі".

У 33 матчах Англійської Прем'єр-ліги Коул відзначився 22 голами та 11 асистами, що свідчить про чудову форму молодого півзахисника.

Дебютант ЧЄ може продемонструвати поєднання техніки та результативності, що матиме значний вплив на результат змагань для збірної Англії.

Артем Довбик (Україна)

Немає жодних сумнівів, що форвард збірної України Артем Довбик складе конкуренцію в гонитві за звання найкращого бомбардира Чемпіонату Європи таким зіркам, як Мбаппе, Левандовський та Кейн. Цього сезону Артем Довбик запалив у Іспанії, ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги. Він випередив за кількістю забитих м'ячів самого Джуда Беллінгема.

Фото: EPA/UPG Артем Довбик святкує забитий гол у складі "Жирони".

У 36 зіграних матчах чемпіонату Іспанії український форвард відзначився 24 голами та 8 асистами, це свідчить про чудову форму українця перед ЧЄ-2024.

“На Євро можливо все. Головне бути в оптимальній формі, щоб всі гравці були готові. У нас дуже молода і перспективна збірна. Якщо всі будуть готові, то ця збірна може пошуміти на турнірі”, – висловився Артем про шанси збірної України на Євро.

Футболісти, для яких цей ЧЄ стане останнім у кар'єрі

Тоні Кроос (Німеччина)

Півзахисник Тоні Кроос назавжди повісить свої бутси на цвях після завершення Євро-2024. Останній виклик футболіста – привести нестабільну збірну Німеччини до омріяного титулу на рідній землі.

34-річний футболіст вже завершив кар'єру на міжнародних змаганнях у 2021 році, але після переговорів з головним тренером національної команди Юліаном Нагельсманном скасував своє рішення та знову повернувся до національної збірної.

Фото: EPA/UPG Тоні Кроос під час гри за збірну Німеччини.

Відомий своєю неперевершеною креативністю, баченням та вмінням розігрувати м’яч, Кроос був частиною могутньої збірної Німеччини, яка здобула кубок ЧС-2014 року та посіла третє місце на Чемпіонаті світу 2010 року.

Лука Модрич (Хорватія)

Найрезультативніший футболіст Хорватії всіх часів знову поведе команду за собою на Євро. Ймовірно, саме Чемпіонат Європи стане його останнім великим турніром перед завершенням кар'єри у європейському футболі.

Фото: EPA/UPG Лука Модрич на тренуванні збірної Хорватії.

Модрич дебютував у офіційних матчах у складі національної збірної Хорватії ще на Чемпіонаті світу з футболу 2006 року. Зараз 38-річний футболіст перебуває на завершальній стадії своєї неймовірної кар'єри.

Попри свій вік, Модрич все ще буде ключовим гравцем збірної Хорватії на Євро.

Кріштіану Роналду (Португалія)

Цьогоріч Кріштіану Роналду зіграє свій рекордний шостий раз на континентальному турнірі. У свої 39 років футболіст перебуває у відмінних кондиціях. Здається, що його тіло не підвладне часу.

Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду на тренуванні збірної Португалії.

Однак, ймовірно, саме ЧЄ 2024 року стане останнім в його кар'єрі. Коли відбудеться наступний розіграш Євро, Роналду виповниться 43 роки, а цей факт є неабиякою перепоною для участі в змаганнях.

Втім, для португальських вболівальників є потенційно добра новина – Кріштіану не виключає участі у Чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Мануель Ноєр (Німеччина)

Очікується, що Чемпіонат Європи 2024 року стане останнім для титулованого голкіпера збірної Німеччини Мануеля Ноєра, якому в березні виповнилося 38 років.

Ноєр не грав за збірну з часів Чемпіонату світу 2022 року, коли вона вилетіла на груповому етапі змагань. Одразу після невдалої кампанії німецької збірної на ЧС-2022 Ноєр у відпустці зламав гомілку під час катання на лижах і вибув з ладу майже на рік.

Фото: EPA/UPG Мануель Ноєр тренується у складі збірної Німеччини.

Очікувалося, що воротар мюнхенської "Баварії" повернеться до збірної Німеччини під час міжнародних товариських матчів у березні, але він отримав ще одну травму на тренуванні. За його відсутності на поле вийшов Марк-Андре тер Штеген.Попри те, що Мануель Ноєр залишається основним голкіпером збірної Німеччини, цілком ймовірно, що він не зіграє у всіх матчах Євро-2024. Тренер збірної Юліан Нагельсманн викликав до фінальної заявки ЧЄ трьох голкіперів, аби розподілити навантаження, зважаючи на схильність Нойєра до травм.

Якщо Ноєр зрештою зіграє на Євро-2024, німецькі вболівальники в рідному місті отримають змогу повболівати за легендарного воротаря, який своєю майстерністю завоював серця багатьох фанатів футболу. Швидше за все, на наступних Євро Мануель сидітиме поряд з ними на трибуні.

Усе, що потрібно знати про Євро-2024 – в матеріалі LB.ua.