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Німеччина залучила 350 іноземних поліцейських перед Євро-2024

Країна-господарка змагань побоюється загрози з боку ісламістів та хуліганів.

Німеччина залучила 350 іноземних поліцейських перед Євро-2024
Фото: EPA/UPG

У Берліні в четвер міністерство внутрішніх справ провело вітальний захід для 350 іноземних поліціянтів, які прибули до Німеччини з метою підсилення органів правопорядку на час проведення Євро-2024. 

Як пише Reuters, у своїй промові міністерка Ненсі Фезер окреслила головні загрози, яким країна має намір запобігти впродовж футбольного чемпіонату: це діяльність ісламістських терористичних угруповань та хуліганів, а також злочини із застосуванням насильства та кібератаки.

Попри погрози джихадистів завдати удару в час проведення Євро, наразі, за словами Фезер, органам безпеки не відомо про конкретні сценарії терактів. 

Очікується, що стадіони загалом відвідають 2,7 мільйонів вболівальників, а число глядачів у спеціальних фан-зонах може сягнути 12 мільйонів. На тлі військових дій в Україні та на Близькому Сході у МВС Німеччини особливо підкреслюють, що не дозволять на вулицях поширення пропаганди та мови ненависті. 

  • Євро-2024 стартує вже у п'ятницю матчем-відкриттям між Німеччиною та Шотландією. 
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