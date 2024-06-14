Німеччина залучила 350 іноземних поліцейських перед Євро-2024

У Берліні в четвер міністерство внутрішніх справ провело вітальний захід для 350 іноземних поліціянтів, які прибули до Німеччини з метою підсилення органів правопорядку на час проведення Євро-2024.

Як пише Reuters, у своїй промові міністерка Ненсі Фезер окреслила головні загрози, яким країна має намір запобігти впродовж футбольного чемпіонату: це діяльність ісламістських терористичних угруповань та хуліганів, а також злочини із застосуванням насильства та кібератаки.

Попри погрози джихадистів завдати удару в час проведення Євро, наразі, за словами Фезер, органам безпеки не відомо про конкретні сценарії терактів.

Очікується, що стадіони загалом відвідають 2,7 мільйонів вболівальників, а число глядачів у спеціальних фан-зонах може сягнути 12 мільйонів. На тлі військових дій в Україні та на Близькому Сході у МВС Німеччини особливо підкреслюють, що не дозволять на вулицях поширення пропаганди та мови ненависті.