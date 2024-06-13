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Пентагон продовжив угоду зі SpaceX для України

Угоду продовжено на 6 місяців за 14 млн доларів.

Пентагон продовжив угоду зі SpaceX для України
Пентагон продовжив угоду зі SpaceX для України
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Пентагон продовжив контракт зі SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на 6 місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Космічні сили США продовжили контракт із SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 млн доларів.

“Контракт надає доступ до системи Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на узгоджених умовах”, - розповіла речниця командування космічних систем Бонні Пойндекстер.

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Видання зазначає, що контракт Starlink зараз становить близько 40 млн доларів. 

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