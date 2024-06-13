Пентагон продовжив угоду зі SpaceX для України

Пентагон продовжив контракт зі SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на 6 місяців.
Про це повідомляє Bloomberg.
Космічні сили США продовжили контракт із SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 млн доларів.
“Контракт надає доступ до системи Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на узгоджених умовах”, - розповіла речниця командування космічних систем Бонні Пойндекстер.
Видання зазначає, що контракт Starlink зараз становить близько 40 млн доларів.
- Рік тому повідомлялось, що Пентагон закупить термінали та послуги супутникового зв’язку Starlink у компанії SpaceX Ілона Маска.
- Компанія SpaceX витрачає значні ресурси для того, щоб протидіяти спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.
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Нещодавно The Washington Post написав про те, що 125 бригада ТрО зіштовхнулась із проблемами зі зв'язком під час останнього наступу Росії у Харківській області.
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Зокрема, 10 травня, бригада втратила всю відеотрансляцію з безпілотників через російське радіоелектронне глушіння.
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В кінці березня повідомлялось, що російські військові почали частіше використовувати системи Starlink від компанії SpaceX.
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Згодом Пентагон зумів припинити несанкціоноване використання російськими військовими терміналів Starlink у війні з Україною.