Угоду продовжено на 6 місяців за 14 млн доларів.

Пентагон продовжив угоду зі SpaceX для України

Пентагон продовжив контракт зі SpaceX Ілона Маска на надання інтернет-послуг Starlink в Україні ще на 6 місяців.

Про це повідомляє Bloomberg.

Космічні сили США продовжили контракт із SpaceX до 30 листопада на суму 14,1 млн доларів.

“Контракт надає доступ до системи Starlink, апаратного забезпечення та підтримки клієнтів на узгоджених умовах”, - розповіла речниця командування космічних систем Бонні Пойндекстер.

Видання зазначає, що контракт Starlink зараз становить близько 40 млн доларів.

Рік тому повідомлялось, що Пентагон закупить термінали та послуги супутникового зв’язку Starlink у компанії SpaceX Ілона Маска.

Компанія SpaceX витрачає значні ресурси для того, щоб протидіяти спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.