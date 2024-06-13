Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
Ксенія Семенова: «Університети часто ставляться до студентів як до дітей, які не можуть нести відповідальність. Це неправильно»
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
У Раді зареєстрували законопроєкт про “економічне бронювання”
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Нова віха в історії — дрони вперше успішно атакували винищувачі п'ятого покоління
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
Померла військовослужбовиця Шура (Ялта) Рязанцева (уточнено)
ГоловнаСвіт

На саміті G7 підтвердили згоду на передання Україні $50 млрд кредиту (доповнено)

Деталі ще обговорюють. 

На саміті G7 підтвердили згоду на передання Україні $50 млрд кредиту (доповнено)
G7
Фото: НАЗК

Країни Group of 7 погодили надання Україні 50 млрд доларів кредиту.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вдень написав про це у X. За його словами, триває робота над деталями.

"Ми використовуємо для цього відсотки із заморожених активів – розумний інструмент, який демонструє Путіну нашу єдність, дуже допомагає Україні та знімає навантаження з бюджетів", – сказав міністр.

Йдеться про майбутні прибутки від коштів, які країни заморозили після початку широкомасштабного нападу росіян.

Згодом президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, присутня на саміті G7 в Італії, повідомила, що G7 домовилася надати Україні кредити на суму близько $50 млрд до кінця року.

"Ми використаємо надприбутки від суверенних активів Росії, щоб їх погасити. Це базується на діях ЄС, де ми вже спрямовуємо ці надприбутки на оборону та відбудову України", – сказала вона. 

Президент Зеленський та Урсула фон дер Ляєн на саміті G7
Фото: Ursula von der Leyen у X
Президент Зеленський та Урсула фон дер Ляєн на саміті G7

Передання Україні російських активів

Про те, що "Велика сімка" вже має згоду на цей механізм фінансування України, писало агентство Bloomberg. За даними джерел агентства, лідери країн погодили структуру цієї позики. Допомогу країни повинні надавати відповідно до власних спроможностей. Україна почне отримувати кошти вже цьогоріч.

Позики будуть структуровані по-різному на основі внутрішніх процедур кожного учасника, і кожна країна ризикуватиме, якщо заморожені активи принесуть менший прибуток, ніж передбачалося. Канада готова профінансувати цю ініціативу в розмірі 3,6 мільярда доларів.

За інформацією джерела, остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту. Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та відновлення України. 

Надходження від заморожених активів оцінюються від 3 до 5 мільярдів євро на рік. ЄС уже погодився надавати Україні прибуток кожні пів року. Водночас ухвалена ініціатива під керівництвом США забезпечує підтримку, а також захищає допомогу від політичних змін по обидва боки Атлантики у рік численних виборів.

За даними Politico, основна ініціатива щодо надання Україні 50 млрд кредиту під гарантії російських прибутків походила від США. 

Контекст

Перед самітом G7 радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі поінформував, що на заході оголосять про кроки щодо надання Україні нової допомоги на основі заморожених російських фінансових активів. Імовірним рішенням називали кредит Україні кредит у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів, який покриватиметься за рахунок доходів від активів. 

У травні міністр юстиції України Денис Малюська на організованому LB.ua заході говорив, що одне з ключових рішень щодо компенсацій Україні від Росії можуть ухвалити вже цього червня на саміті очільників країн Group of 7. За його словами, це може бути не остаточне, а лише політичне рішення. Малюська вважає, що поки що рішення про повну конфіскацію, швидше за все, не ухвалять. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies