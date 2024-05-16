Малюська: одне з рішень про компенсації Україні може бути вже в червні. Найближчими місяцями гроші Росії почнуть працювати

Одне з ключових рішень щодо компенсацій Україні від Росії можуть ухвалити вже цього червня на саміті очільників країн Group of 7, що відбудеться в Італії.

Про це сказав міністр юстиції Денис Малюська під час дискусії "Злочин і справедливість: як притягти до відповідальності агресора", організованою LB.ua та EFI Group в межах проєкту "Нова країна". За словами міністра, протягом найближчих місяців російські гроші вже мають почати працювати на Україну.

"Вже за місяць буде якесь, імовірніше за все, політичне рішення. Можливо, воно буде не кінцевим, а перехідним. Перший крок буде зроблений щодо доходів від російських активів – передати їх в інтересах України чи якось інакше використати. Чи доходи секретизувати через цінні папери на певну кількість років вперед і виплатити ці прибутки вже зараз, передавши нам кошти від прибутків, які будуть отримані протягом наступних 10-20 років", – сказав він.

Малюська вважає, що поки що рішення про повну конфіскацію, швидше за все, не ухвалять. Тоді перемовна позиція України полягатиме в тому, що цю можливість не можна виключати в майбутньому.

"Точно можна сказати, що вже протягом найближчих місяців російські гроші почнуть працювати на Україну. Якась частина економічної справедливості, хоч і невеличка, буде досягнута ще до закінчення війни", – сказав міністр.

Малюська додав, що ключовою перепоною в питанні справедливого покарання агресора для України була концепція "переможців не судять". Наразі від цієї концепції стратегічно вдалося відійти.

Відповідно до цієї тези, справедливості зазвичай досягала та сторона, яка перемагала в війні. Але для встановлення справедливості ще до завершення війни розробили низку механізмів для притягнення Росії та її військових до відповідальності.

"Якщо ми говоримо про економічну складову відповідальності, в нас є розуміння, що частину з завданих збитків можна компенсувати без очікування завершення війни і навіть безвідносно того, як вона закінчиться. Є кошти Російської Федерації за кордоном – суверенні в першу чергу – але є й кошти державних компаній, є кошти російських олігархів. Але олігархів, порівняно з суверенними коштами російськими, це дуже і дуже невелика частина", – сказав міністр.

Наразі працюють над тим, аби заморожені російські кошти потрапили до України, громадян, органів місцевого самоврядування, які постраждали від війни.

Конфіскація активів Росії