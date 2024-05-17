Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки
​За добу захисники знищили 1520 окупантів та майже 100 одиниць ворожої автотехніки
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

16 травня росіяни здійснили майже 2800 обстрілів позицій українських військ, - Генштаб

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ контрольована.

16 травня росіяни здійснили майже 2800 обстрілів позицій українських військ, - Генштаб
Сили оборони продовжують відбивати широкомасштабну російську збройну агресію
Фото: Пресслужба Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують виконувати завдання з відбиття широкомасштабної російської збройної агресії. Вздовж лінії фронту тривають бої.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Станом на 23:30 16 травня з початку доби відбулося 114 бойових зіткнень, пʼять з яких ще тривають.

“Російські окупанти завдали чотири ракетні, із застосуванням семи ракет, та 70 авіаційних ударів, застосували 431 дрон-камікадзе, здійснили майже 2800 обстрілів позицій наших військ”, - зазначили в Генштабі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно – Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ - контрольована.

Станом на зараз з початку поточної доби втрати противника на Харківському напрямку склали 160 окупантів з числа особового складу та 21 одиниця озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

Ще одне бойове зіткнення триває на напрямку Крохмальне - Берестове. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку противник вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Сіверському напрямку відбито чотири атаки противника. Триває бій на напрямку Берестове - Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону наших військ.

Дві атаки ворога наші захисники відбивають на напрямках Бахмут - Кліщіївка, Опитне - Андріївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування.

Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.

На Курахівському напрямку противник здійснив 12 спроб прорвати оборону наших військ. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив девʼять безуспішних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили девʼять атак противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки. В ході боїв, противник успіху не мав, втрат позицій не допущено.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies