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Укренерго анонсувало графіки відключення електроенергії по всій території України

Графіки погодинних відключень діятимуть по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. 

Укренерго анонсувало графіки відключення електроенергії по всій території України
Харків під час блекауту. Площа Свободи.
Фото: Кирило Гончар

У п'ятницю, 17 травня, графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00. 

Про це повідомили в Укренерго. 

"Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до обленерго ліміти споживання для кожного регіону", – зазначили у компанії.

Також додали, що причиною обмежень є збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня.

Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Отримати інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання у конкретному  регіоні, можна буде в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Повідомлення про обмеження
Фото: Укренерго
Повідомлення про обмеження

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