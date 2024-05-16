На Дніпропетровщині через обстріли електрики залишилася майже тисяча родин

У Дніпропетровські області через обстріли без електроенергії залишилася майже тисяча родин. Ворог атакував Нікопольщину 10 разів, застосовуючи важку артилерію та дрони-камікадзе.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Гучно було також у Марганецькій, Мирівській, Покровській сільській громадах Нікопольського району.

Там росіяни понівечили 2 оселі та господарську споруду. Артобстрілами пошкоджено енергетичний об’єкт і 4 лінії електропередач. В одному з населених пунктів без електрики залишилася майже тисяча родин. Фахівці вже працюють.

Крім того, ворог поцілив по райцентру, де пошкодив приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об’єкт.

"Наслідки вечірніх обстрілів ще уточнюємо. Та головне – всі люди вціліли. Без жертв і постраждалих", – додав Лисак.

В ніч на сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Дніпропетровської області загинуло двоє співробітників Укрзалізниці.