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Викрили керівника одного із підприємств Київщини, який привласнив майже 2 млн грн

Керівник "надавав" неіснуючі консультаційні послуги.

Викрили керівника одного із підприємств Київщини, який привласнив майже 2 млн грн
Фото ілюстративне
Фото: volynonline.com

У Київській області викрили директора одного із підприємств, який привласнив майже 2 мільйони гривень, надаючи неіснуючі " консультаційні послуги".

Про це повідомили у Кіберполіції та БЕБ.

"Кіберполіцейські спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрили керівника філії однієї з компаній у незаконному заволодінні коштами", – йдеться у повідомленні кіберполіції.

Встановили, що очільник підприємства підробив і підписав акти виконаних робіт за консультаційні послуги, які фактично не надавалися. Згодом він перерахував гроші на рахунки підконтрольних підприємств. Після цього легалізував отримані злочинним шляхом гроші, придбавши майно. 

Загальна сума збитків, завданих підприємству внаслідок незаконних дій посадовця, склала майже 2 мільйони гривень."Правоохоронці повідомили фігурантові про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України", – зазначили правоохоронці.

За скоєне зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.Наразі суд вирішує питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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