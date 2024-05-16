Удар РФ по Вовчанській громаді: постраждали медики, водії та начальник адміністрації (доповнено)

Російська окупаційна армія вдарила по Вовчанській громаді касетними боєприпасами. В результаті атаки постраждали шестеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов та згодом написали у Харківській обласній прокуратурі.

"Окупанти варварськи завдали ударів касетними боєприпасами по селу Вовчанської громади. Посеред білого дня, коли від обстрілів рятуються десятки людей, працюють волонтери та цивільні екстрені служби", – прокоментував Синєгубов у телеграмі.

За його словами, через обстріл постраждали пʼятеро людей: двоє медиків, двоє водіїв, зазнав поранень начальник Вовчанської міської військової адміністрації.

Доповнення. Згодом у прокуратурі уточнили, що поранених внаслідок удару шестеро. Також постраждав 48-річний місцевий мешканець.

У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими