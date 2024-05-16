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У північній частині Вовчанська військові РФ беруть цивільних у полон. Відомо про перші випадки розстрілів, – Клименко

Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили.

У північній частині Вовчанська військові РФ беруть цивільних у полон. Відомо про перші випадки розстрілів, – Клименко
Ілюстративне фото: стела на в'їзді до Вовчанська, 19 жовтня 2022
Фото: Суспільне Харків/Олександра Новосел

У північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон, повідомив глава МВС України Ігор Клименко. 

Він зазначив, що до сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація – Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.

Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів.

Відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанська намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників. Росіяни його вбили.

Слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

  • Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів засідання Ставки у Харкові. Він зазначив, що ситуація складна, але контрольована. 
  • Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що плани ворога закріпитися у глибині міської забудови Вовчанська зірвано. З початку доби українські підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста. ЗСУ тримають ворога під вогневим контролем. Бойові дії тривають, ситуація контрольована.
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