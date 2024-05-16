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Російську нафту маскують під турецьку і експортують у ЄС, приносячи Москві мільярдні доходи, ‒ Politico

Ця схема можлива завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дозволяє експортувати у блок неросійське “змішане” паливо.

Російську нафту маскують під турецьку і експортують у ЄС, приносячи Москві мільярдні доходи, ‒ Politico
Фото: mbk-news.appspot.com

Туреччина маскує російську нафту під власну і, використовуючи лазійку у санкціях, масово експортує продукт до Європейського союзу. Таким чином РФ отримує мільярдні доходи.

Про це йдеться у матеріалі Politico, у якому видання посилається на своє розслідування, Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і Центр вивчення демократії (CSD).

Ця схема можлива завдяки обхідному шляху в санкціях Брюсселя, який дозволяє експортувати “змішане” паливо в ЄС, якщо воно позначене як неросійське. Така лазівка принесла Москві до 3 мільярдів євро тільки з трьох портів (Джейхан, Мармара-Ереглісі та Мерсін) за 12 місяців після того, як ЄС заборонив російське паливо в лютому 2023 року.

“Туреччина стала стратегічною зупинкою для російських паливних продуктів, що перенаправляються до ЄС, генеруючи сотні мільйонів податкових надходжень для військової скрині Кремля”, ‒ сказав старший аналітик з енергетики CSD Мартін Владіміров.

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До вторгнення Москви ЄС покладався на Росію щодо чверті свого імпорту сирої нафти та 40% закупівель дизельного палива. Це кардинально змінилося після того, як блок погодився на загальну заборону на обидва продукти у 2022 році.

Приблизно тоді ж Туреччина почала тихо збільшувати власний імпорт палива з Росії, а також нарощувати експорт палива до ЄС. Дослідження показує, що за останній рік цифри майже збіглися. У період з лютого 2023 року до лютого 2024 року Туреччина збільшила закупівлі в Росії на 105% порівняно з попереднім роком. За той самий період експорт палива з Туреччини до ЄС підскочив на 107%.

Водночас це не означає, що кожен паливний вантаж, який надходить до ЄС з Туреччини, є російським. У Туреччині є нафтопереробні заводи, які можуть переробляти майже 1 мільйон барелів сирої нафти у день. І турецькі фірми також, ймовірно, перепродають частину неросійського палива в ЄС. 

“Але географічне розташування кількох турецьких портів у поєднанні з даними імпорту та експорту переконливо вказує на те, що значні обсяги російського палива просто перепакували та передали”, ‒ зазначає Politico.

Південно-східний порт Джейхан, наприклад, має обмежене автомобільне та залізничне сполучення з нафтопереробними заводами, що дає йому мало засобів для отримання великих поставок палива, окрім танкерів, пришвартованих біля його причалів.

З лютого 2023 по 2024 рік порт прийняв приблизно 22 мільйони барелів палива, 92% яких надійшло з Росії. Це втричі більше, ніж він імпортував з Москви роком раніше. За той ж період 85% експорту палива з порту йшло до ЄС.

Разом ці дані свідчать про те, що велика частина російського палива, що надходить, перекидається на ринок ЄС під іншою маркою.

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