На них видно згорілі літаки та зруйновані будівлі.

У мережі з'явилися супутникові знімки російського військового аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє CNN.

На знімках, зроблених американською супутниковою компанією BlackSky і космічної компанією Maxar, можна побачити два згорілі літаки, також третій, припаркований на захисній насипі.

Також видно зруйновану будівлю неподалік і іншу, яка зазнала значних пошкоджень.

Фото: CNN Бельбек, наслідки атак

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв тим часом заявив, що росіяни "успішно відбили масовану атаку противника на Севастополь". Він також говорив про "десятки" збитих безпілотників і повідомив що у місті частково відключили електроенергію через падіння уламків на електропідстанцію.

CNN нагадує, що це друга атака на Бельбек з боку українців за останні 48 годин.