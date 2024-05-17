Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Одинички й нулики. Цифровий фундамент перемоги
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Директор Театру Франка Євген Нищук отримав повістку на вересень
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Сергій Жадан: «Якими ми будемо далі, залежить від подій на фронті. Саме там визначається майбутнє і наше, і нашої культури»
Система не витримала: перші віялові відключення
Система не витримала: перші віялові відключення
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
У прем'єра Словаччини Роберта Фіцо стріляли (доповнено)
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
Бум на Ozempic: препарат для діабету, який скидає вагу, шумить у всьому світі. Пояснюємо його плюси і ризики
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Виїзд хлопців до 18 років за кордон. Чи потрібні додаткові документи й дозволи від ТЦК?
Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
Храм-кіоск" УПЦ МП у Києві знесли
ГоловнаСуспільствоВійна

Опубліковано супутникові знімки результату ударів по аеродрому Бельбек

На них видно згорілі літаки та зруйновані будівлі.

Опубліковано супутникові знімки результату ударів по аеродрому Бельбек
Результати ударів по російському аеродрому Бельбек
Фото: CNN

У мережі з'явилися супутникові знімки російського військового аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє CNN.

На знімках, зроблених американською супутниковою компанією BlackSky і космічної компанією Maxar, можна побачити два згорілі літаки, також третій, припаркований на захисній насипі.

Також видно зруйновану будівлю неподалік і іншу, яка зазнала значних пошкоджень.

Бельбек, наслідки атак
Фото: CNN
Бельбек, наслідки атак

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв тим часом заявив, що росіяни "успішно відбили масовану атаку противника на Севастополь". Він також говорив про "десятки" збитих безпілотників і повідомив що у місті частково відключили електроенергію через падіння уламків на електропідстанцію.

CNN нагадує, що це друга атака на Бельбек з боку українців за останні 48 годин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies