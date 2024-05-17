У мережі з'явилися супутникові знімки російського військового аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє CNN.
На знімках, зроблених американською супутниковою компанією BlackSky і космічної компанією Maxar, можна побачити два згорілі літаки, також третій, припаркований на захисній насипі.
Також видно зруйновану будівлю неподалік і іншу, яка зазнала значних пошкоджень.
Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв тим часом заявив, що росіяни "успішно відбили масовану атаку противника на Севастополь". Він також говорив про "десятки" збитих безпілотників і повідомив що у місті частково відключили електроенергію через падіння уламків на електропідстанцію.
CNN нагадує, що це друга атака на Бельбек з боку українців за останні 48 годин.
- 16 травня військові об'єкти окупантів у тимчасово окупованому Криму знову зазнали ракетного удару. Про вибухи на військових аеродромах "Бельбек" та "Гвардійське" повідомляли жителі Севастополя та Євпаторії. Рух незаконно збудованим Кримським мостом перекривали.
- На військовому аеродромі "Бельбек" знищено ЗРК-С-400, два літаки МіГ-31 і склад паливно-мастильних матеріалів. Також загинули двоє російських окупантів, 13 – постраждали.