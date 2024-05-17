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Сестра лідера Північної Кореї називає постачання зброї Росії “вигадкою”

"Ми не маємо намірів експортувати наші військово-технічні можливості до якоїсь країни", каже Кім Йо Чжон.

Сестра лідера Північної Кореї називає постачання зброї Росії “вигадкою”
Кім Йо Чжон
Фото: EPA

Сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон назвала обвинувачення у бік її країни щодо експорту зброї до Росії “вигадкою”, пише Bloomberg.

“Ворожі сили вводять громадську думку в оману хибними чутками про те, що системи озброєння, які виробляють КНДР, призначені “для експорту до Росії. Ми не маємо намірів експортувати наші військово-технічні можливості до якоїсь країни чи відкривати їх для громадськості”, ‒ заявила Кім .

Незважаючи на міжнародні санкції, які забороняють Пхеньяну експортувати свою зброю, безліч супутникових фотографій, опублікованих дослідницькими групами та урядом США, показали потік зброї з Північної Кореї до Росії, а потім до складів боєприпасів поблизу кордону з Україною.

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Незадовго до заяви Кім Йо Чжон Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ять фізичних та юридичних осіб у Росії, які “пов'язані з передачею військового обладнання та компонентів” між Північною Кореєю та Росією.

Мінфін заявив, що Росія використала понад 40 балістичних ракет із Північної Кореї під час нападу на Україну, а також боєприпаси з цієї країни всупереч резолюціям Ради безпеки ООН.

  • США та Південна Корея звинуватили Північну Корею в відправці до Росії своїх новітніх балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю. Таку зброю можна легко сховати, швидко розгорнути та її важко збити. Зображення уламків ракет в Україні вказують на корейську балістичну ракету Hwasong-11 малої дальності, яка може надійно вражати цілі.
  • Окрім ракет, США та їхні партнери звинуватили Пхеньян у відправці Росії мільйони артилерійських снарядів, які виявилися вирішальними для армії Кремля.
  • У КНДР останніми тижнями відбулися випробування зброї, за яким спостерігав керівник країни Кім Чен Ин. Він також відвідав заводи з виготовлення боєприпасів. 
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