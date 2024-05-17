​Президенти Бразилії та ПАР особисто не поїдуть на Саміт миру, - ЗМІ

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вирішив не відвідувати Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії в червні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CNN Brazil.

За даними з бразильських дипломатичних джерел, Лула і міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра вирішили, що делегацію, яка представлятиме країну на саміті, очолить не президент. Однак поки що не вирішено, хто це буде.

У CNN Brazil також повідомили, що, на думку Лули та представників МЗС, "бразильському лідеру немає сенсу брати участь у саміті, в якому не беруть участь дві сторони конфлікту" (повномасштабної війни Росії проти України, - ред.).

Також у саміті не братиме участі президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Про це повідомив його прессекретар Вінсент Магвеня.

Зазначається, що Рамафоса не зможе бути присутнім "через післявиборчі процеси, що відбуватимуться". Однак можливо, що буде присутній хтось із кабінету міністрів ПАР.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон під час свого триденного візиту до Бразилії не зміг змінити думку свого візаві Лули да Сілви щодо війни в Україні.

Саміт миру в Швейцарії