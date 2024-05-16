​Прем'єр-міністр Португалії підтвердив участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський поговорив по телефону з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він пояснив Монтенегру, що наразі вся увага зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими. Через це президент України був змушений відкласти всі закордонні візити.

"Ми докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру. Я вдячний Прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, президент України скасував запланований на 17 травня візит до Іспанії та Португалії.

Саміт миру