​Прем'єр-міністр Португалії підтвердив участь у Саміті миру

Президент Володимир Зеленський поговорив по телефону з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну.
Про це Зеленський повідомив у Telegram.
Він пояснив Монтенегру, що наразі вся увага зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими. Через це президент України був змушений відкласти всі закордонні візити.
"Ми докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру. Я вдячний Прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру", - наголосив Зеленський.
Як повідомлялося, президент України скасував запланований на 17 травня візит до Іспанії та Португалії.
Саміт миру
- Перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. Наразі зі 160 запрошених на країн та організацій свою участь у заході підтвердили 50.
- Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою.
- Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.