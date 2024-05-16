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​Прем'єр-міністр Португалії підтвердив участь у Саміті миру

Зеленський поспілкувався по телефону з Луїшем Монтенегру.

​Прем'єр-міністр Португалії підтвердив участь у Саміті миру
Луїш Монтенегро (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський поговорив по телефону з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та поінформував його щодо ситуації на фронті та спроб Росії розширити війну.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

Він пояснив Монтенегру, що наразі вся увага зосереджена на наших поточних оборонних операціях і контактах із військовими. Через це президент України був змушений відкласти всі закордонні візити.

"Ми докладно обговорили Саміт миру, який може стати першим кроком до відновлення справедливого миру. Я вдячний Прем'єр-міністрові Монтенегру за підтвердження участі Португалії та запевнення, що його країна використає свої контакти для забезпечення максимальної міжнародної підтримки Саміту миру", - наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, президент України скасував запланований на 17 травня візит до Іспанії та Португалії.

Саміт миру

  • Перший Саміт миру відбудеться 15–16 червня в Бюргенштоці, поблизу міста Люцерн у Швейцарії. Наразі зі 160 запрошених на країн та організацій свою участь у заході підтвердили 50.
  • Зеленський говорив, що на саміті Україна розраховує на створення плану, після чого технічно країни працюватимуть щодо кожної з криз, утворених війною, та підготують документ подібно до того, як це було з зерновою ініціативою. 
  • Українська формула миру включає десять пунктів, зокрема – відновлення територіальної цілісності до кордонів 1991.
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