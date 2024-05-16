Канада евакуює жителів в провінції Альберта через лісову пожежу

Вогонь охопив 21 тисячу гектарів і наближається до регіону, багатого на нафтові піски.

Канадська провінція Альберта потерпає від масштабної лісової пожежі: 21 тисяча гектарів лісу охоплена полум'ям, яке рухається в напрямку місцевості, багатої на нафту і нафтові піски.

Як пише Deutsche Welle, у місті Форт-МакМюррей триває евакуація. Вже шість тисяч людей вимушено залишили свої домівки. Служба з надзвичайних ситуацій поки не може взяти вогонь під контроль і лише сподівається, що нижчі температури та більш спокійні вітри, які прогнозують синоптики, зупинять просування пожежі в бік населених пунктів.

Форт-МакМюррей вже зазнавав руйнувань від вогню: у 2016 році пожежа стерла з лиця землі 2400 будинків і змусила втікати 80 тисяч людей.

Тим, хто погоджується на евакуацію, влада виплачує допомогу у розмірі 1250 канадійських доларів - це трохи більше 36 тисяч гривень.