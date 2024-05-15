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МВС заявило, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає

Ворожі телеграм канали поширюють фейк про евакуацію від імені ДСНС.

МВС заявило, що потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає
евакуація жителів Харківщини
Фото: Олег Синєгубов

Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України, коментуючи появу фейку, який тиражують ворожі телеграм-канали.

"Ворожі телеграм канали поширюють повідомлення нібито від ДСНС України із закликами евакуюватися з міста Харкова у безпечніше місце. Як доказ демонструють фото екрану телефона, на якому видно відповідне повідомлення. Насправді це черговий ворожий фейк, мета якого – посіяти панічні настрої серед суспільства. Потреби в евакуації жителів Харкова наразі немає", - заявили у міністерстві.

Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам інформації і не дати ворогу ввести себе в оману.

  • Тим часом триває евакуація жителів Харківщини. За даними поліції, лише за три дні евакуаційних заходів вдалось доправити до більш безпечних місць 2071 людину.
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