Укрзалізниця запустила додатковий денний поїзд сполученням Суми - Київ

Він курсуватиме щодня з 18 до 26 травня.

Укрзалізниця оперативно посилює транспортний звʼязок Сумщини зі столицею і призначає додатковий денний поїзд №279/280 Київ – Суми.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня та відправлятиметься з Києва о 07:33. Прибуття до кінцевої станції Суми о 13:19, у зворотний шлях поїзд вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 20:47.

Складатиметься поїзд із сидячих вагонів. Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля.

По станції Київ-Пасажирський доступні декілька узгоджених стиковок із поїздами до інших регіонів: пересадкові квитки можливо оформити у застосунку та на новому сайті УЗ.