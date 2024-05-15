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У Києві і чотирьох областях скасували екстрені відключення світла

Але ситуація в енергосистемі все ще важка. 

У Києві і чотирьох областях скасували екстрені відключення світла
Фото: pixabay

Станом на 9 ранку в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях скасували екстрені відключення електроенергії.

Енергетики повертають світло в оселі. Про це повідомили в ДТЕК.

"Просимо вас продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", – йдеться у повідомленні. 

Як допомогти енергосистемі?

Зменшити споживання електроенергії в пікові години: з 7 до 11 вранці та з 19 до 22 увечері. Енергетики закликають не вмикати потужну побутову техніку одночасно, а користуватися нею по черзі. Прилади, які споживають найбільше електроенергії (понад 1,5 кВт-год), – це бойлер, електроплита, фен, праска. 

Краще використовувати світлодіодні лапми, оскільки вони споживають електрики в десять разів менше, випромінюючи таку ж кількість світла.

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