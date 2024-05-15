У Києві і чотирьох областях скасували екстрені відключення світла

Станом на 9 ранку в Києві, Київській, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях скасували екстрені відключення електроенергії.
Енергетики повертають світло в оселі. Про це повідомили в ДТЕК.
"Просимо вас продовжувати розумно споживати електрику. Ситуація в енергосистемі залишається вкрай важкою", – йдеться у повідомленні.
- Учора ввечері Укренерго вимушено впровадило відключення електроенергії в усіх областях. Це відбулося внаслідок російських обстрілів енергетики. У зв'язку з похолоданням зросло споживання, і енергосистема не змогла з цим впоратися.
- Вранці 15 травня по Україні застосували аварійні відключення.
Як допомогти енергосистемі?
Зменшити споживання електроенергії в пікові години: з 7 до 11 вранці та з 19 до 22 увечері. Енергетики закликають не вмикати потужну побутову техніку одночасно, а користуватися нею по черзі. Прилади, які споживають найбільше електроенергії (понад 1,5 кВт-год), – це бойлер, електроплита, фен, праска.
Краще використовувати світлодіодні лапми, оскільки вони споживають електрики в десять разів менше, випромінюючи таку ж кількість світла.