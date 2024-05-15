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По Запорізькій області окупанти били понад 260 разів за добу

Російська армія запустила по області майже 100 безпілотників.

По Запорізькій області окупанти били понад 260 разів за добу
Наслідки атаки по Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

Російська армія впродовж доби 268 разів атакувала Запорізьку область. Мирні жителі не постраждали.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів.

  • 94 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
  • 10 обстрілів з РСЗВ накрили Малинівку, Левадне та Роботине. 
  • 164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Малинівки.
  • Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 8 травня було пошкоджено 15 житлових будинків, 3 заклади освіти і 1 лікарня.

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