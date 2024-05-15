По Запорізькій області окупанти били понад 260 разів за добу

Внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 8 травня було пошкоджено 15 житлових будинків, 3 заклади освіти і 1 лікарня.

Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров , під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів.

Російська армія запустила по області майже 100 безпілотників.

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