На Херсонщині через агресію РФ одна людина загинула, ще одна – поранена

Під ворожим вогнем опинилися чотири населені пункти області.

Через російську агресію на Херсонщині одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ова Олесандр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Херсон, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка", – зазначив він.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено приватний будинок. Було побите складське приміщення.

На півдні минулої доби знизилася кількість штурмів, але при цьому інтенсивність боїв стала вищою. Станом на 14 травня втрат позицій немає.