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На півдні вчора знизилася кількість ворожих штурмів, але інтенсивність боїв зросла

Сьогодні зранку ворог проводив штурми на трьох основних напрямках – у районах Старомайорського, Кринках і Роботиного. 

На півдні вчора знизилася кількість ворожих штурмів, але інтенсивність боїв зросла
Дмитро Плетенчук
Фото: скріншот

На півдні минулої доби знизилася кількість штурмів, але при цьому інтенсивність боїв стала вищою. Втрат позицій немає, сказав у ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

Ворог намагався штурмувати Старомайорське – провів 12 спроб. Ще чотири спроби штурмів росіяни зробили в районі Кринок Херсонської області.

"Сьогодні зранку вони активізували зусилля на всіх трьох наших локація. Це Старомайорське, Кринки і Роботине – там зранку було по одному штурму", – сказав він.

Протягом попередніх двох діб росіяни не вчиняли спроб висадки на острів Нестрига. Учора ворог обстрілював позиції захисників з гелікоптера, застосував балістичну ракету "Іскандер" по адмінбудівлі в Херсоні. 

  • Острів Нестрига нещодавно був звільнений Силами оборони, але росіяни намагаються захопити його знову.
  • Більше на цю тему читайте в матеріалі "Зачепитися за лівий берег. Як ГУР, ССО і ТрО створили плацдарм у Кринках".
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