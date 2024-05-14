На півдні вчора знизилася кількість ворожих штурмів, але інтенсивність боїв зросла

На півдні минулої доби знизилася кількість штурмів, але при цьому інтенсивність боїв стала вищою. Втрат позицій немає, сказав у ефірі телемарафону речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
Ворог намагався штурмувати Старомайорське – провів 12 спроб. Ще чотири спроби штурмів росіяни зробили в районі Кринок Херсонської області.
"Сьогодні зранку вони активізували зусилля на всіх трьох наших локація. Це Старомайорське, Кринки і Роботине – там зранку було по одному штурму", – сказав він.
Протягом попередніх двох діб росіяни не вчиняли спроб висадки на острів Нестрига. Учора ворог обстрілював позиції захисників з гелікоптера, застосував балістичну ракету "Іскандер" по адмінбудівлі в Херсоні.
- Острів Нестрига нещодавно був звільнений Силами оборони, але росіяни намагаються захопити його знову.
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