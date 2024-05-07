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Росіяни намагаються захопити острів Нестрига на Херсонщині, – Сили оборони

Про безуспішні дії окупантів свідчать трупи російських військових на убережжі острова.

Росіяни намагаються захопити острів Нестрига на Херсонщині, – Сили оборони
о. Нестрига на карті
Фото: Армія.Інформ

ЗС РФ намагаються захопити острів Нестрига, який ЗСУ нещодавно взяли під свій контроль. Однак спроби окупантів висадитися на узбережжі острова невдалі.

Про це речник Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук розповів на телеканалі Апостроф TV, пише Армія.Інформ.

"Не тільки намагаються висадитися – висаджуються. Періодично. Потім залишаються на цьому узбережжі. Їх навіть забрати ніхто не може. Тому що це занадто небезпечно. Вони там рядком на пляжі і «відпочивають» вже кілька днів", – розповів Плетенчук.

Речник додав, що у понеділок, 6 травня, російські військові знову намагалися штурмувати острів.

"Сьогодні (7 травня. – Ред.) так само. Звісно, ворог, скажімо так, незадоволений тим, що його відкинули з позицій. Але зараз вони ще у складнішому становищі тактичному. Там можна було хоча б в очереті ховатися. А тепер треба ходити на човнах, і вони втрачають там особовий склад. В принципі, це відбувається постійно. Триває бойова робота", – зазначає Дмитро Плетенчук.

  • Раніше повідомлялося, що російські війська на півдні України збільшили кількість штурмових дій, зокрема, на Херсонському напрямку. Окупанти почали штурмувати Кринки та острів Нестрига.
  • Впродовж доби 7 травня на Херсонському напрямку росіяни вчинили три безуспішні атаки на позиції захисників на лівобережжі річки Дніпро.
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