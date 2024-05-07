​Розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ зупинили через мобілізацію обвинувачених, - NGL.media

Обвинувачений у смертельній ДТП суддя Тандир просив звільнити його з-під варти, щоб він міг мобілізуватися.

В Україні зупинили розгляд майже 11 тисяч кримінальних справ через мобілізацію обвинувачених.

Про це повідомляє Незалежний антикорупційний центр NGL.media.

Аналіз судового реєстру за 2022-2024 роки показує, що розгляд близько 11 тис. справ був зупинений на невизначений час через мобілізацію обвинувачених. Офіційної статистики таких справ Державна судова адміністрація України не веде.

З усього масиву зупинених через мобілізацію справ і NGL.media проаналізували 400 довільно обраних справ і виявили, що близько 100 обвинувачених (25%) у цих справах вчинили інкриміновані їм злочини уже у статусі військових. Із решти справ у 95% випадків суди припинили розгляд після мобілізації обвинувачених. І лише у 5% справ суд відмовився це зробити. Важливо підкреслити, що рішення судів у таких випадках оскарженню не підлягають.

Звісно, не можна однозначно стверджувати, що всі обвинувачені, які мобілізувались, намагаються затягнути судовий розгляд. Проте, виникають обґрунтовані підозри, що новонавернені військовослужбовці ухиляються таким чином від покарання.

NGL.media також повідомило, що 4 квітня під час чергового засідання суду обвинувачений у смертельній ДТП суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир звернувся з проханням звільнити його з-під варти, щоб він міг мобілізуватися. На підтвердження своїх слів він надав листа від 163-го батальйону тероборони з Ніжина про готовність взяти його на посаду заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення.

Тандиру загрожує реальне ув’язнення, розгляд його справи був би зупинений до демобілізації, яка ще невідомо коли буде, а за цей час, ймовірно, сплив би термін давності. Втім, суд залишив його в СІЗО і продовжив розгляд по суті.